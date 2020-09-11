Eran Zahavi gözaltına alındı! ‘Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?’

Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou’da forma giyen İsrailli futbolcu Eran Zahavi, tatilini geçirdiği ülkesinde polis tarafından gözaltına alındı. The Times of Israil’de yer alan habere göre, gürültü şikayeti ile gelen polise tepki gösterene Zahavi, karakolluk oldu.

Bugün meydana gelen olayda polis, komşularının şikayeti üzerine Zahavi’nin evine gitti. Gürültü nedeniyle yapılan şikayeti Zahavi’ye bildirmek isteyen memurlar, hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. Polise karşı koyan Zahavi, kapıyı memurların üzerine kapatmaya çalıştı.

Kendisine kimlik soran polislere direnen ve “Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?” diyerek karşı koyan 33 yaşındaki futbolcu, polis otosuna bindirilerek gözaltına alındı.

İsrail’in yetiştirdiği en önemli futbolculardan biri olan Zahavi, kariyerinde şimdiye kadar çıktığı 427 maçta 260 gole imza attı. Zahavi’nin ismi, bir süredir Fenerbahçe ile anılıyordu.

Zahavi’nin gözaltına alındığı görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı: