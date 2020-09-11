Eksik PSG deplasmanda mağlup

Fransa Ligue 1’in ilk hafta erteleme maçında Lens, sahasında Paris Saint Germain’i (PSG) konuk etti. PSG, eksik kadroyla çıktığı maçta 1-0 mağlup oldu.

Zorlu deplasmana Corona virüsü testi pozitif çıkan Di Maria, Mbappe, Navas, Paredes, Icardi, Marquinhos ve Neymar’dan yoksun çıkan PSG, ilk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında yediği gole karşılık veremedi. Karşılaşmanın 57. dakikasında Ganago ile öne geçen Lens, kalan dakikalarda bu skoru korumayı başardı.

PSG böylece sezona yenilgiyle başlarken, Lens ise ilk maçında üç puanın sahibi oldu.