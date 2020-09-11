Dünya şampiyonu Mersinli Ahmet’e vefasızlık: Heykelini kenar mahalleye attılar!

Ali Ekber ŞEN / MERSİN

Mersin'in yetiştirdiği Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu güreşçi Mersinli Ahmet (Kireççi) hatıralardan silindi… Türkiye'nin ilk olimpiyat madalyasını 1936 Berlin Olimpiyatları'nda alarak tarihe altın harflerle ismini yazdıran Mersinli Ahmet, ölüm yıl dönümlerinde bile hatırlanmazken, spor camiası, belediyeler, kurum ve kuruluşların da dev şampiyondan bihaber olması duyanları şaşırtıyor.

HEYKELİ TAŞINMIŞTI

Mersinli Ahmet'in kent merkezinde Atatürk Parkı'nın doğa kesiminde limana yakın bir yerde yıllar önce yapılan heykeli, buradan taşınmıştı. Atatürk Parkı'nın yıllar önce yapılan düzenleme çalışmalarında ortada kalan heykel, Akdeniz Belediyesi tarafından kentin kenar mahalleleri arasında yer alan Kurdali Mahallesi'ne taşınmıştı.

YIL DÖNÜMÜNDE YİNE HATIRLANMADI

Dünya Devi Mersinli Ahmet, 17 Ağustos ölüm yıl dönümünde de yine hatırlanmadı. 1978 günü geçirdiği bir trafik kazası sonucu vefat eden ve adeta mitingi anımsatan dev bir cenaze töreniyle toprağa verildiği bilinen Mersinli Ahmet için bu güne kadar kamu kurum ve kuruluşları dahil spor camiası da anma mesajı dahi paylaşmadı.

‘ÇOK BÜYÜK AYIP’

‘Cihan Pehlivanı Mersinli Ahmet' adlı kitap çalışmasıyla bu alandaki boşluğu doldurmaya çalışan yazar Kemal İstek, dev güreşçinin izlerinin kentte yok olmasının büyük ayıp olduğunu dile getirdi. Mersin'in en büyük değeri olan ve kent ile ismi özdeş hale gelen Mersinli Ahmet'i ölüm yıl dönümlerinde anmamanın utanç verici bir durum olduğunu belirten İstek, spor adamının hatırasına saygı gösterilerek isminin yaşatılması gerektiğini savunarak, “Böylesine adını tarihe altın harflerle yazdıran insanlar her zaman ortaya çıkamıyor. Onun yeri doldurulamaz büyük bir değer. Mersinli Ahmet'in bir tek Mersin ile ilişkisi yok, çünkü Türkiye'nin en büyük spor kompleksinin adı Sarıyer Mersinli Ahmet Spor Tesisleri, fakat onun adına Mersin'de bir spor solunu bile yoktur. Ankara'da adına yapılan anıt mezar var. Fakat Mersin'deki mezarı bakımsızlıktan harap olmuş durumda. Bu çok ciddi bir çelişkidir”

‘ADINI TARİHE YAZDIRDI’

Cihan Pehlivanı Mersinli Ahmet adlı kitabımı kaleme alırken yaptığı araştırmada onun gerçek bir efsane olduğunu gördüğüne dikkat çeken İstek, “Türk güreşi tarihine baktığımızda pek çok ilki başaran isim olarak karşımıza Mersinli Ahmet çıkmaktadır. Onun unutulmaması adına canlı tanıklardan yola çıkarak bir kitap çalışması yaptım. Bazı belediyeler ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kitabım basıldı ve ücretsiz okuyuculara ulaştı. Mersinli Ahmet'in yaşam öyküsünü okurla buluşturmanın gururunu yaşarken, aslında Mersinlilerin ona hala büyük sevgi beslediklerini görmenin memnuniyetini yaşadım. Peki, bu efsane güreşçimiz neden hala hatırlanmaz, anlamakta zorlanıyorum” ifadelerini kullandı.

‘2021 MERSİNLİ AHMET YILI İLAN EDİLMELİ’

Mersinli Ahmet'i genç kuşaklara anlatmanın kent kültürünü geleceğe taşımak adına önemli olduğuna da işaret eden İstek şunları söyledi:

“Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda duyarlılığı olduğunu görüyoruz. 2021 yılının en azından Mersin'de Mersinli Ahmet yılı ilan edilmesi çok önemli bir başlangıç olur. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in bu konuda bir girişimde bulunacağına inanıyorum. Mersin'in yetiştirdiği değerlerimiz asla unutturulmamalı, bu başarılar ne hafızlardan, ne de kent tarihi benliğimizden silinmemelidir. Aslında kent kültürümüzü geliştirerek, zenginleştirerek geleceğe taşımak herkesin görevi olması gerekmektedir.”

MERSİNLİ AHMET (KİREÇÇİ) KİMDİR?

27 Ekim 1914'te Mersin'de doğdu. Türk güreşçi. Olimpiyat tarihinde dereceye giren ilk iki Türk sporcudan biridir. Spora 17 yaşında boks ve atletizm dallarında başladı. Bir antrenman sırasında sakatlanması üzerine atletizmi bıraktı. Daha sonra İstanbul’da Kumkapı Güreş Kulübü’ne girdi. Kasımpaşa SK’ya bağlı olarak uzun süre görev yaptı. Milli mayoyu ilk kez 1933’te İzmir’de düzenlenen Balkan Oyunları’nda giydi. Hem grekoromen, hem serbest stilde güreşen Kireççi, Balkan Oyunlarında grekoromende biri 87'kg’da (1933), ikisi 79 kg’da (1937 ve 1940) olmak üzere üç kez birinci oldu. 1936 Berlin Yaz Olimpiyatları’nda 79 kg serbestte üçüncülük elde ederek serbest güreşte Türkiye’ye ilk olimpiyat madalyasını kazandırdı ve bu madalya bronzdu. 1948 Londra Olimpiyat Oyunları’nda grekoromende ağır sıklette altın madalya kazandı. 1949’da güreşi bıraktı. Doğum yeri olan Mersin’de işletmecilik yaptı.17 Ağustos 1978 günü geçirdiği bir trafik kazası sonucu vefat etti. Cenazesi bir miting havasında binlerce kişinin katılımı