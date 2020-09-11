Çaykur Rizespor’dan Fenerbahçe maçı sonrası isyan: Bu hakemi sokaktan bulup getirmişler!

Süper Lig’de yeni sezonun perdesi Rize’de açılırken nefes kesen maçta kazanan 1-0 geri düşmesine rağmen 2-1’lik skorla konuk ekip Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler galibiyete 87’de Sosa’nın penaltı golüyle ulaşırken hakem Arda Kardeşler’in penaltı kararına Rize cephesi tepki gösterdi.

Sezon üst perdeden bir tartışmayla başlarken Çaykur Rizespor’un yıldız oyuncusu Fernando Boldrin, maçın ardından sert açıklamalarda bulundu.

Boldrin, “Rizespor’a saygı gösterilmeli” derken “Fenerbahçe’den daha iyi oynadık. Daha fazla pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Yediğimiz golle alakalı bir şey söylemek istiyorum” sözleriyle eleştirilerine başladı.

Boldrin: Canımızı yakıyorlar!

Brezilyalı, “Dört sezondur Türkiye’deyim. Ne yazık ki, Rizespor’un büyük takımlarla yaptığı maçlarda ilginç ve hoşumuza gitmeyen kararlar oluyor. Canımızı yakıyorlar. Biraz daha Rizespor’a saygı istiyorum. Büyüklerle yaptığımız maçlarda bu durumla karşılıyoruz. Bugün gelen hakem arkadaşımızın maçlarında sıkıntı yaşıyoruz” dedi.

Çaykur Rizespor’un teknik direktörü Stjepan Tomas da maçın hakemi Arda Kardeşler’in penaltı kararı hakkında bir açıklamada bulundu ve “Ben 20 yıldır Türkiye’deyim böyle bir penaltı görmedim” ifadelerini kullandı.

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‘Böyle hakem mi olur?’

Ev sahibi ekipte Başkan Hasan Kartal da çok sert ifadeler kullandı. “Türkiye gördü, bu hakemlerle lig biter mi? Olacak iş mi? Bunu kabul etmiyoruz. Böyle hakem mi olur? Arda Kardeşler’in bir daha maç yönetmemesi lazım” diyen Kartal şöyle konuştu:

“Bir de federasyon başkanı ve başkan vekilinin olduğu bir ortamda bunları yapıyorsa, olmadığı yerde neler yapar; bir düşünmek lazım. Bunu kabul etmiyoruz. İki penaltı da olduğundan kendisi de emin değil. Daha birinci maç. Bu hakemin bir daha sahalarda olmaması lazım ki bir başka hakem de görsün ve ‘Hata yaparsak cezalandırılırız’ desin. Bu adamın derhal cezalandırılması lazım.

‘Bunu sokaktan bulup getirmişler!’

Kişilerin yüzüne bakınca belli oluyor. TFF Başkanı da gördü zaten. Tüm Türkiye gördü. Bu hakem değil! Bunu sokaktan bulup getirmişler. Diyecek bir şey yok. Görüntü bu. Sezonun ilk maçında bir hakem bu şekilde. Bu sezon nereye, nasıl gider bilmiyoruz. Bu hakemi de takip edeceğiz.”