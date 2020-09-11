Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçında tartışmalı karar! ‘Tam bir rezalet!’

Süper Lig’de 2020-2021 sezonun ilk maçı Rize’de oynandı. Çaykur Rizespor’un Fenerbahçe’yi konuk ettiği maçı sarı-lacivertli ekip 2-1 kazanarak lige üç puanla başladı. Maçta Fenerbahçe lehine iki kez penaltı noktasını gösteren hakem Arda Kardeşler’in, 85. dakikada verdiği ikinci penaltı kararı tartışma konusu oldu.

Moroziuk ile Enner Valencia arasındaki mücadele sonrası penaltı noktasını gösteren Arda Kardeşler’e, Çaykur Rizespor futbolcuları yoğun itirazda bulundu. Moroziuk, Valencia’ya dokunmadığını belirtirken, Arda Kardeşler kararından vazgeçmedi. Maçın sonunda da Çaykur Rizespor cephesi, hakeme tepkilerini devam ettirdi.

Sosa’nın kullandığı penaltı ile 2-1 öne geçen Fenerbahçe, kalan dakikalarda skoru korumuayı başardı ve üç puanı hanesine yazdırdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Fenerbahçe lehine çalınan penaltı kararı sosyal medyada da gündem oldu. Çoğu Twitter kullanıcısı, penaltı kararının ağır olduğu konusunda birleşti. Sosyal medya kullanıcılarının çoğu, geçtiğimiz sezonun ilk maçını yöneten Arda Kardeşler’in, o maçta da Fenerbahçe lehine çaldığı üç penaltı kararını hatırlattı.

Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olan penaltı kararı ile ilgili yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

Sözde Hakem Arda Kardeşler’in Fenerbahçe lehine verdiği 2. penaltı tam bir rezalet! VAR’ın uyarmaması daha büyük rezalet! Arda Kardeşler, Valencia daha havadayken koştura koştura çaldı penaltıyı! Yeni sezon yine harika başladı!!! #RİZvFB — Hakan Aktürk (@hakanezel1985) September 11, 2020

Arda Kardeşler Fenerbahçe nin kazanması için herşeyi yaptı! Valencia kendini yere atıyor! Ayıp ya böyle penaltı olur mu? Rize ye yazık! #RİZvFB — Kaya Cilinğiroglu (@kaya9733) September 11, 2020

Böyle penaltı verecekseniz Fenerbahçe'yi şampiyon ilan en oynamayalım! — Fatih Basgan (@Psycho_Basgan) September 11, 2020

Geçen sezon ligin ilk maçını Gaziantep ile oynayan fenerbahçe 3 penaltı kazanmıştı. Bugün de sezonun ilk maçında 2 penaltı kazandı. 2 maçın hakemi de Arda Kardeşler.. Tweet bu kadar. — F E L İ P E (@felipereyiz) September 11, 2020

Tatlı yiyip,tatlı konuşmak lazım! Fenerbahçe’nin şampiyonluğu hayırlı olsun… — Eser Hacısalihoğlu#EvdeKal (@eser_topcu) September 11, 2020

Bu senede Fenerbahçe lehine hem devlet hem TFF eliyle bir tiyatro izleyeceğiz gibi..Dilerim;şampiyon şimdiden projelenmiş olmasın hak eden ipi göğüslesin — Erol Aslan (@blackeagleerol) September 11, 2020

Geçen sezon yılın ilk maçı hakem Arda Kardeşler Fenerbahçe Gaziantep maçı Fenerbahçeye verilen penaltı sayısı 3. Bu sezon ilk maç hakem Arda Kardeşler Fenerbahçe Rizespor maçı fenerbahçeye verilen penaltı sayısı 2. Kaldığı yerden. — Joao Pereira (@kapitanjoao47) September 11, 2020

Fenerbahçe ile Arda Kardeşler. :) — Recodiyebiri (@Rec01905) September 11, 2020

Geçen sene Fenerbahçe’nin ilk lig maçında hakem Arda Kardeşler 3 penaltı Bu sene Fenerbahçe’nin ilk lig maçında hakem Arda Kardeşler 2 penaltı Sizce tesadüf mü ? Liginiz batsın… — Cemil Nemli (@cmlnml) September 11, 2020

Transferde limit konabilir ama penaltıda kimse bize sınır koyamaz. Bir Fenerbahçe ata sözü. Valencia’ya ateş edildi sanırım, o nasıl düşüştü öyle — SERKAN (@serkanardaa) September 11, 2020

Bunlar da hiç utanma ve ahlak kalmamış, böyle penaltı olur mu? Daha ligin ilk maçında böyle olursa gerisini düşünmek istemiyorum. Bu sezon Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak için her türlü çirkinlik yapılacak belli oldu. — ayhan (@ayhnckr) September 11, 2020

Maçı Almayı hiç hak etmedik.Açık konuşayım Fenerbahçeyi hiç begenmedim.Son dakikalarda çalınan penaltı kararı yanlıştı.Sosa Fark yaratan tek isimdi.Erol Hocanın Degişiklikleri ve çıkardıgı kadro enteresandı.Galip Başlamak güzel ama Futbol umut vermedi @Fenerbahce — Çağdaş Zümrüt Ahlat (@AhlatCagdas) September 11, 2020