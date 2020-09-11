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Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçında tartışmalı karar! ‘Tam bir rezalet!’

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada Arda Kardeşlerin sarı-lacivertli ekip lehine verdiği penaltı kararı, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

22:16 -
Haberler Fenerbahçe
Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçında tartışmalı karar! ‘Tam bir rezalet!’

Süper Lig’de 2020-2021 sezonun ilk maçı Rize’de oynandı. Çaykur Rizespor’un Fenerbahçe’yi konuk ettiği maçı sarı-lacivertli ekip 2-1 kazanarak lige üç puanla başladı. Maçta Fenerbahçe lehine iki kez penaltı noktasını gösteren hakem Arda Kardeşler’in, 85. dakikada verdiği ikinci penaltı kararı tartışma konusu oldu.

Moroziuk ile Enner Valencia arasındaki mücadele sonrası penaltı noktasını gösteren Arda Kardeşler’e, Çaykur Rizespor futbolcuları yoğun itirazda bulundu. Moroziuk, Valencia’ya dokunmadığını belirtirken, Arda Kardeşler kararından vazgeçmedi. Maçın sonunda da Çaykur Rizespor cephesi, hakeme tepkilerini devam ettirdi.

Sosa’nın kullandığı penaltı ile 2-1 öne geçen Fenerbahçe, kalan dakikalarda skoru korumuayı başardı ve üç puanı hanesine yazdırdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Fenerbahçe lehine çalınan penaltı kararı sosyal medyada da gündem oldu. Çoğu Twitter kullanıcısı, penaltı kararının ağır olduğu konusunda birleşti. Sosyal medya kullanıcılarının çoğu, geçtiğimiz sezonun ilk maçını yöneten Arda Kardeşler’in, o maçta da Fenerbahçe lehine çaldığı üç penaltı kararını hatırlattı.

Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olan penaltı kararı ile ilgili yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

Arda Kardeşler Çaykur Rizespor Fenerbahçe