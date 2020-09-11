SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı saat kaçta? Süper Lig bu akşam başlıyor! (Muhtemel 11’ler)

Süper Lig’de yeni sezon heyecanı bu akşam start alacak. Ligin açılış maçında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Yaptığı transferlerle sezonun en iddialı şampiyonluk adaylarından biri olan Fenerbahçe, Loic Remy transferiyle dikkat çeken Çaykur Rizespor’a konuk olacak. İşte Rizespor Fenerbahçe maçı ile ilgili tüm bilgiler…

11:12 -
Haberler Fenerbahçe
Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı saat kaçta? Süper Lig bu akşam başlıyor! (Muhtemel 11’ler)

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu bu akşam başlayacak. 21 takımla oynanacak ligin ilk yarısında stadyumlarda seyirci olmayacak. İşte Çaykur Rizespor Fenerbahçe muhtemel 11'ler…

ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Rizespor Fenerbahçe maçı 11 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'da başlayacak. Arda Kardeşler'in düdük çalacağı mücadele beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.

TRANSFER ŞAMPİYONU FENERBAHÇE

Son iki sezondur şampiyonluk potasından hayli uzak olan Fenerbahçe, sezon başında kadrosunu yeni isimlerle güçlendirdi. Sarı-lacivertli ekip, Sinan Gümüş, Lemos, Jose Sosa, Novak, Enner Valencia, Mame Thiam, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Mert Hakan Yoldaş gibi isimleri kadrosuna kattı.

Foto: DepoPhotos

MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Aberhoun, Melnjak, Abdullah Durak, Baiano, Samudio, Boldrin, Remy, Skoda

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Zanka, Serdar Aziz, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu, Thiam, Deniz Türüç, Valenica