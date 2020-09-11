Çaykur Rizespor Fenerbahçe maç özeti! Kanarya geç açıldı…

Süper Lig geri döndü ve ilk karşılaşmada Fenerbahçe, bir penaltı kaçırdığı ve 1-0 geri düştüğü maçı 2-1 kazanan taraf oldu. 76’da Caner ortaladı Gökhan attı, 87’de ise Sosa penaltıdan son sözü söyledi. İşte maça dair ayrıntılar….

ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

Maçın özeti yayınlandığı anda yukarıdaki linkten izleyebilirsiniz.

MAÇIN DETAYLARI

Maça iki takım da kontrollü başlarken Fenerbahçe, devrenin ortasında oyuna ağırlığını koydu. Sarı-lacivertliler üstünlüğü alsa da gol bulamadı. Özellikle orta sahada yaratıcılık noktasında etkili bir görüntü çizemeyen Fenerbahçe, Rize’nin zaman zaman bulduğu kontratak şanslarından birinde topu ağlarında gördü.

Erol Bulut’un öğrencileri 70’ten sonra daha etkili gözükmeye başladı. 76’da Caner’in kornerden ortasında Gökhan Gönül ön direkte kafa vuruşunu yaptı ve top ağlara gitti. 85’te Enner Valencia yerde kaldı ve bir penaltı kararı daha çıktı. Bu kez Sosa topun başına geldi ve 87’de durumu 2-1 yaptı.