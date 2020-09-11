CANLI | Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı canlı yayın | Rize FB canlı izle

Çaykur Rizespor Fenerbahçe canlı! Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ile Süper Lig’de tarihe geçecek 2020-2021 sezonu başlıyor. Toplam 21 takımla, 42 hafta sürecek 420 maçın oynanacağı Süper Lig’de şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe, geçen sezonki hatalarından ders alarak tehlike hattından uzak bir yıl geçirmek isteyen Rizespor’a konuk oluyor. Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı canlı yayın anlatımı SKOR’da. Haberde Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı canlı izle bağlantısı da yer alıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Aberhoun, Melnjak, Abdullah Durak, Baiano, Samudio, Boldrin, Remy, Skoda (Muhtemel)

TEKNİK DİREKTÖR: Stjepan Tomas

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan Gönül, Zanka, Serdar, Caner, Gustavo, Ozan, Ferdi, Deniz, Thiam, Frey (Muhtemel)

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

STAT: Çaykur Didi Stadyumu

SAAT: 20.00

HAKEM: Arda Kardeşler

YAYIN: beIN SPORTS HD1

Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak sakatlıkları nedeniyle, Miha Zajc ise transfer görüşmeleri nedeniyle Rize’ye götürülmedi. Ev sahibi ekipte ise sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Çaykur Rizespor Selim Ay, Loic Remy, Fabricio Baiano, Kemal Rüzgar, Engin Bekdemir, Nadir Çiftçi, Yasin Pehlivan, Konrad Michalak ve Atakan Akkaynak’ı renklerine bağladı.

Fenerbahçe ise yeni sezon öncesi Mame Thiam, Jose Sosa, Filip Novak, Barış Sungur, Sinan Gümüş, Gökhan Gönül, Enner Valencia, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek ve Mauricio Lemos’u kadrosuna kattı.