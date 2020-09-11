SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Bursaspor’da Kubilay Kanatsızkuş’un lisansı çıkmadı

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, Adana Demirspor maçı öncesi futbolcularının lisansını çıkarttı. Listede Kubilay Kanatsızkuş’un isminin yer almaması dikkat çekti.

23:47 -
Haberler Futbol
Bursaspor’da Kubilay Kanatsızkuş’un lisansı çıkmadı

Bursaspor'da futbolcuların lisansı çıktı. Yeşil-beyazlı takımın, TFF 1. Lig'de pazar günü oynayacağı Adana Demirspor maçı öncesi dikkat çeken bir gelişme de yaşandı.

Listede genç golcü Kubilay Kanatsızkuş'un ismi yer almadı. Bu sezon Bursaspor'da forma giymesi beklenmeyen genç futbolcu böylece Adana Demirspor maçında da takımı yalnız bırakmış oldu.

Kubilay Kanatsızkuş’un ismi Bursaspor’un eski teknik direktörü Paul Le Guen’in çalıştırdığı Le Havre ile anılıyordu. Le Havre, daha önce Bursaspor'dan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy'u transfer etmişti. 2015-2016 sezonundan bu yana 87 resmi maçta Bursaspor forması giyen Kubilay, 18 gol attı, 7 de asist yaptı.

bursaspor kubilay kanatsızkuş tff 1.lig