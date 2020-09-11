Bursaspor’da Kubilay Kanatsızkuş’un lisansı çıkmadı

Bursaspor'da futbolcuların lisansı çıktı. Yeşil-beyazlı takımın, TFF 1. Lig'de pazar günü oynayacağı Adana Demirspor maçı öncesi dikkat çeken bir gelişme de yaşandı.

Listede genç golcü Kubilay Kanatsızkuş'un ismi yer almadı. Bu sezon Bursaspor'da forma giymesi beklenmeyen genç futbolcu böylece Adana Demirspor maçında da takımı yalnız bırakmış oldu.

Kubilay Kanatsızkuş’un ismi Bursaspor’un eski teknik direktörü Paul Le Guen’in çalıştırdığı Le Havre ile anılıyordu. Le Havre, daha önce Bursaspor'dan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy'u transfer etmişti. 2015-2016 sezonundan bu yana 87 resmi maçta Bursaspor forması giyen Kubilay, 18 gol attı, 7 de asist yaptı.