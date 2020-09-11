Bolton Wanderers’tan TFF 1. Lig’e…

Ankara Keçiörengücü, Bolton Wanderers forması giyen Joe Dodoo'yu renklerine bağladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, geçtiğimiz sezonu Bolton Wanderers'ta geçiren 25 yaşındaki Gana asıllı İngiliz futbolcu Joe Dodoo'yu 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Kanat oyuncusu Dodoo, 2016 yılında Premier Lig şampiyonluğunu kazanan Leicester City kadrosunda yer almıştı.

Premier Lig’de sadece 1 maçta forma giyme şansı bulan Joe Dodoo, 19 dakika sahada kalmıştı. O dönem Leicester City forması giyen Joe Dodoo, Bournemouth deplasmanında 1-1 biten maçın 71. dakikasında Marc Albrighton’ın yerine oyunda dahil olmuştu.