Umut Meraş Le Havre’den ayrılıyor

Boluspor alt yapısında yetiştikten sonra önce Bursaspor’a ardından da Fransız ekibi Le Havre’ye transfer olan Umut Meraş, ziyaretlerde bulunmak üzere Bolu’ya geldi. Milli futbolcu, burada yaptığı açıklamada, transfer teklifleri olduğunu ve bir ay içinde netlik kazanacağını ifade etti.

Takımdan hedefleri nedeniyle ayrılmak istediğinin altını çizen Umut Meraş, şunları söyledi:

“Yine Avrupa’da kalacağım. Türkiye’de isteyen kulüpler var. Ama Avrupa’da futbol kariyerimi devam ettirmek istiyorum. Kendimi daha fazla geliştirmek istiyorum. Zaten dışarıdan belli oluyor. Benim hayatımda Bolu’da oynadığım süre boyunca şu anda A Milli Takım yolunda insanlara saha içi ve saha dışında örnek olabilmekti. O yüzden bunu başardığım için çok mutluyum. İlk güzel futbol anılarımı Bolu’da yaşadım. İnsanın ilkleri vazgeçilmezdir. Bolu da benim ilkim olduğu için çok güzel anılar yaşadım. 2 Play-Off oynadık ama olmadı. İnşallah Boluspor’un yeni yönetimine başarılar diliyorum. Bolu benim için ilk, inşallah ilerleyen dönemlerde tekrar Bolu’da oynayabilirim.”

1.3 MİLYON EURO’YA GİTTİ

Profesyonel kariyerine 2014 yılında Boluspor kulübünde başlayan Umut Meraş, 2018 yılında Bursaspor’a transfer oldu. Bir yıl yeşil-beyazlı kulüpte top koşturduktan sonra, 2019-2020 sezonunda Fransa’nın Le Havre kulübüne transfer oldu. Le Havre, Bursaspor’a Umut Meraş’ın transferi için 1.3 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Umut Meraş’ın şimdiki piyasa değeri ise 1 milyon Euro…

Le Havre’nin değişmez isimlerinden biri olan Umut Meraş, Fransız ekibinde çıktığı 24 maçta 1 asist yaptı. 24 yaşındaki futbolcu, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın formasını ise 7 kez terletti.