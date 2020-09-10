Trabzonspor maçı öncesi Larin’de umut ışığı

SEZONU Trabzon deplasmanında açacak Beşiktaş'a Cyle Larin'den müjde geldi. Antalya ile oynanan hazırlık maçında adalesinde zorlama meydana gelen ve sezon açılışını kaçıracağı ifade edilen Kanadalı futbolcuda umut ışığı belirdi. Doktorların yoğun tedavisine olumlu reaksiyon veren Larin'in maça yetişme ihtimali önemli oranda arttı. Bu bölgede elinde Umut Nayir ve Güven Yalçın bulunan teknik patron Sergen Yalçın da yetişmesi halinde ilk 11' Cyle Larin'i yazacak.

HASIC İLK 11’E MONTE

Yalçın'ın bir kararı da Edin Hasic'e yönelik. N'Koudou'nun sakatlanması sonrası hazırlık maçlarında ve antrenmanlarda iyi bir görüntü çizen Hasic ilk 11'e adını yazdırdı. Boşnak oyuncu kanatlarda görev yapacak. Lens'in oynayacağı mevkiye göre Hasic'in kanadı da belli olacak.