TOFAŞ’ta bir oyuncu corona pozitif

TOFAŞ Kulübü; teknik ekip, oyuncular ve A takım personeline yapılan Covid-19 PCR tarama testleri sonucunda bir oyuncuda pozitif bulgulara rastlandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“TOFAŞ Basketbol A Takım teknik ekibimiz, oyuncularımız ve A Takım personelimize 9 Eylül 2020 tarihinde Antalya´da yapılan Covid-19 PCR tarama testleri sonrası bir oyuncumuzun sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti bulunmayan oyuncumuz, takımımızın Antalya kampından ayrılarak izole bir şekilde Bursa´ya gönderilmiş olup; tedavi ve izolasyon süreci başlamıştır. Testi pozitif çıkan oyuncumuzla birlikte bir oyuncumuz da izolasyon sürecine başlanması amacıyla kaptan ayrılarak Bursa´ya geri dönmüştür.”
Tofaş Basketbol A Takımımızın 9 Eylül 2020 tarihli Covid-19 Test Sonuçları Hakkında; pic.twitter.com/C8qxAvf6NS
— TOFAŞ Spor Kulübü (@TofasSporKulubu) September 10, 2020