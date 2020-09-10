Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun en çok konuşulanları belli oldu

COVID-19 sebebiyle alışılmışın dışında bir sezon geçiren Türk futbolu, zorlu şartlara rağmen mücadeleleri tamamlayarak şampiyonu belirledi. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün liderlikle tamamladığı sezon, son haftaya kadar birbirinden heyecanlı maçlara sahne oldu. Özellikle pandemi arasının ardından devam eden karşılaşmaların seyircisiz oynanması, tribünleri sosyal medyaya taşıdı. Dijital tüketici araştırma ve veri analizi şirketi Adba Analytics, The Brand Age Dergisi için hazırladığı raporda 16 Ağustos 2019-17 Mart 2020 tarih aralığını baz alarak Süper Lig'in 2019-2020 sezonunda öne çıkan 5 takım olan Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, İstanbul Başakşehir ve Trabzonspor'un sosyal medya analizini yaptı. Raporda daha sağlıklı bir veri elde edilebilmesi için sezon; liglere ara verilen (COVID-19 öncesi) ve tekrar başlanan (COVID-19 sonrası) olarak iki ayrı dönemde incelendi.

LİGİN EN ÇOK KONUŞULAN TAKIMI FENERBAHÇE!

Beş büyük takımın, 16 Ağustos 2019- 17 Mart 2020 tarihleri arasında taraftar konuşmaları, haberleri, forum yazıları ve diğer tüm mecraları incelendiğinde Başakşehir 1 milyon 331 bin 427 hacim ile son sıradayken, Trabzonspor 3 milyon 995 bin 031 hacim ile dördüncü sırada yer almaktadır. Beşiktaş 10 milyon 446 bin 174 hacim ile üçüncü sırada yer alırken Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hacmi birbirlerine çok yakındır. Sezonun pandemi öncesi ve sonrası en çok konuşulan takımı Fenerbahçe olmuştur.

COVID-19 Öncesi

Fenerbahçe: 19.003.038

Galatasaray: 18.523.931

Beşiktaş: 10.446.174

Trabzonspor: 3.995.031

Başakşehir: 1.331.427

COVID-19 Sonrası

Fenerbahçe: 5.934.300

Galatasaray: 5.092.157

Beşiktaş: 3.549.387

Trabzonspor: 1.695.585

Başakşehir: 399.233

Ligin En Çok Negatif Konuşulan Takımı: Fenerbahçe

Süper Lig ile ilgili yapılan tüm paylaşımların olumlu-olumsuz olarak dağılımına bakıldığında, Fenerbahçe yüzde 64 ile negatif konuşulma oranı en yüksek takım olarak öne çıkmaktadır. İstanbul Başakşehir yüzde 62, Beşiktaş yüzde 60, Trabzonspor yüzde 59 ve Galatasaray yüzde 55 negatif konuşulmaya sahiptir. Fenerbahçe'nin negatif konuşulma oranını en çok artıran konu, 21 yıl sonra Galatasaray'a kendi sahasında yenilmesi ve zirve yarışında epeyce geriye düşmesi olarak göze çarpmaktadır.

COVID-19 sonrası yapılan konuşmaların olumlu-olumsuz dağılımına bakıldığında en çok negatif konuşulma Trazonspor, en az negatif konuşulma Beşiktaş hakkındadır.

COVID-19 Öncesi

Fenerbahçe: %36 pozitif, %64 negatif

Galatasaray: %45 pozitif, %55 negatif

Beşiktaş: %40 pozitif, %60 negatif

Trabzonspor: %41 pozitif, %59 negatif

Başakşehir: %38 pozitif, %62 negatif

COVID-19 Sonrası

Fenerbahçe: %40 pozitif, %60 negatif

Galatasaray: %39 pozitif, %61 negatif

Beşiktaş: %44 pozitif, %56 negatif

Trabzonspor: %37 pozitif, %63 negatif

Başakşehir: %42 pozitif, %58 negatif

EN ÇOK İLETİŞİME GEÇİLEN HESAPLAR VE HASHTAGLER

Beş kulübün tamamı ile ilgili 16 Ağustos 2019 – 17 Mart 2020 tarihleri arasında Twitter’daki konuşmalar incelendiğinde kullanıcıların en çok @fenerbahce ve @GalatasaraySK hesaplarıyla etkileşime geçtikleri görülmektedir. En çok kullanılan hashtagler incelendiğinde ise ilk sırada #Galatasaray ve #Beşiktaş yer almaktadır.

Liglerin karantinanın ardından tekrar başladığı dönemde ise en çok etkileşime geçilen hesaplar listesinde Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim üst sıralara tırmanırken kullanılan hashtag'lerde ise #Trabzonspor ikinci sıraya yükselmiştir.

COVID-19 Öncesi

Top Mentions

@fenerbahce: 2.100.000+

@GalatasaraySK: 1.800.000+

@Besiktas: 1.200.000+

@Trabzonspor: 790.000+

@TFF_Org: 610.000+

@fatihterim: 400.000+

@FALCAO: 250.000+

@12numaraorg: 180.000+

@futbolarena: 120.000+

@asporcomtr: 110.000+

@ibfk2014: 100.000+

@chemedya: 100.000+

Top Hashtags

#Galatasaray: 870.000+

#Beşiktaş: 640.000+

#Fenerbahçe: 540.000+

#FenerinMaçıVar: 460.000+

#BeşiktaşınMaçıVar: 380.000+

#OmuzOmuzaŞampiyonluğa: 310.000+

#Trabzonspor: 280.000+

#FBvGS: 260.000+

#ultrAslan: 250.000+

#BugünGünlerdenGalatasaray: 200.000+

COVID-19 Sonrası

Top Mentions

@fenerbahce: 760.000+

@GalatasaraySK: 520.000+

@Besiktas: 490.000+

@fatihterim: 380.000+

@trabzonspor: 370.000+

@TFF_Org: 130.000+

@RTErdogan: 130.000+

@1_Muslera_25: 93.000+

@Fenerbahce_EN: 51.000+

@BesiktASK: 51.000+

@ibfk2014: 50.000+

@futbolarena: 50.000+

Top Hashtags

#Galatasaray: 870.000+

#Beşiktaş: 640.000+

#Fenerbahçe: 540.000+

#FenerinMaçıVar: 460.000+

#BeşiktaşınMaçıVar: 380.000+

#OmuzOmuzaŞampiyonluğa: 310.000+

#Trabzonspor: 280.000+

#FBvGS: 260.000+

#ultrAslan: 250.000+

#BugünGünlerdenGalatasaray: 200.000+

En Çok Konuşulan Futbolcu Falcao Oldu

En çok konuşulan futbolcuların tespit edilmesi için yapılan analizde Galatasaraylı Falcao 3 milyon 013 bin 443 adet içerikle en çok konuşulan oyuncu olmuştur. Falcao'yu takım arkadaşı Muslera 1 milyon 365 bin 693 ve Belhanda 890 bin 655 ile takip etmektedir.

Galatasaray

Radamel Falcao: 3.013.443

Onyekuru: 564.084

Fernando Muslera: 1.365.693

Belhanda: 890.655

Fenerbahçe

Vedat Muriç: 665.255

Emre Belözoğlu: 450.317

Luis Gustavo: 690.992

Ozan Tufan: 485.105

Beşiktaş

Burak Yılmaz: 380.967

Atiba: 360.144

Boateng: 272.955

Gökhan Gönül: 267.213

Başakşehir

Edin Visca: 124.052

İrfan Can Kahveci: 71.837

Mert Günok: 68.144

Mahmut Tekdemir: 23.071

Trabzonspor

Alexander Sørloth: 588.537

Jose Sosa: 67.564

Nwakaeme: 198.248

Uğurcan Çakır: 103.040

En Negatif Konuşulan Futbolcu: Belhanda

En Pozitif Konuşulan Futbolcu: Muslera

Radamel Falcao: %23 pozitif, %33 negatif, %44 nötr

Onyekuru: %29 pozitif, %31 negatif, %40 nötr

Fernando Muslera: %43 pozitif, %16 negatif, %41 nötr

Belhanda: %13 pozitif, %52 negatif, %35 nötr

Vedat Muriç: %26 pozitif, %34 negatif, %40 nötr

Emre Belözoğlu: %16 pozitif, %38 negatif, %46 nötr

Luis Gustavo: %31 pozitif, %29 negatif, %36 nötr

Ozan Tufan: %20 pozitif, %38 negatif, %42 nötr

Burak Yılmaz: %12 pozitif, %47 negatif, %41 nötr

Atiba: %30 pozitif, %25 negatif, %45 nötr

Boateng: %22 pozitif, %25 negatif, %53 nötr

Gökhan Gönül: %28 pozitif, %33 negatif, %39 nötr

Edin Visca: %39 pozitif, %15 negatif, %46 nötr

İrfan Can Kahveci: %34 pozitif, %26 negatif, %40 nötr

Mert Günok: %21 pozitif, %39 negatif, %40 nötr

Mahmut Tekdemir: %19 pozitif, %21 negatif, %60 nötr

Alexander Sørloth: %34 pozitif, %22 negatif, %44 nötr

Jose Sosa: %24 pozitif, %22 negatif, %54 nötr

Nwakaeme: %30 pozitif, %30 negatif, %40 nötr

Uğurcan Çakır: %30 pozitif, %10 negatif, %60 nötr

En Çok Konuşulan Teknik İsimler

Teknik direktörler arasında en çok konuşulan isim 4 milyonun üzerinde ileti ile Fatih Terim iken, en az konuşulan isim Tahir Karapınar'dır. Kulüp başkanları arasında ise 2 milyon ileti en çok konuşulan isim Ali Koç, en az konuşulan isim Göksal Gümüşdağ olmuştur.

Galatasaray

Mustafa Cengiz: 671.531

Fatih Terim: 4.288.672

Fenerbahçe

Ali Koç: 2.250.858

Ersun Yanal: 1.172.244

Tahir Karapınar: 26.926

Beşiktaş

Ahmet Nur Çebi: 318.133

Sergen Yalçın: 510.761

Trabzonspor

Ahmet Ağaoğlu: 309.399

Hüseyin Çimşir: 102.352

Ünal Karaman: 309.242

Başakşehir

Göksel Gümüşdağ: 95.901

Okan Buruk: 115.435

En Negatif Konuşulan İsim Ali Koç Oldu

Mustafa Cengiz: %16 pozitif, %44 negatif, %40 nötr

Fatih Terim: %35 pozitif, %40 negatif, %25 nötr

Ali Koç: %8 pozitif, %58 negatif, %34 nötr

Ersun Yanal: %6 pozitif, %61 negatif, %35 nötr

Tahir Karapınar: %12 pozitif, %32 negatif, %56 nötr

Ahmet Nur Çebi: %10 pozitif, %43 negatif, %47 nötr

Sergen Yalçın: %23 pozitif, %27 negatif, %50 nötr

Ahmet Ağaoğlu: %9 pozitif, %46 negatif, %45 nötr

Hüseyin Çimşir: %11 pozitif, %37 negatif, %52 nötr

Ünal Karaman: %30 pozitif, %22 negatif, %48 nötr

Göksel Gümüşdağ: %23 pozitif, %41 negatif, %36 nötr

Okan Buruk: %34 pozitif, %14 negatif, %52 nötr

En Çok Konuşulan Spor Muhabiri Sercan Hamzaoğlu Oldu

En çok konuşulan spor muhabirleri incelendiğinde Sercan Hamzaoğlu 445 bin ile ilk sırada, Yağız Sabuncuoğlu 375 bin ile ikinci sırada, Sercan Dikme ise 107 bin paylaşım ile üçüncü sırada yer almaktadır.

En çok konuşulan spor programı sunucularına bakıldığında Ersin Düzen 110 bin ile ilk sırada, Ertem Şener 95 bin ile ikinci sırada, Güntekin Onay 68 bin hacimle üçüncü sırada, Murat Kosova ise 10 bin hacimle dördüncü sırada yer almaktadır.

En çok konuşulan spor programları incelendiğinde Beyaz Futbol 48 bin ile ilk sırada, %100 Futbol 6 bin ile ikinci sırada, beIN Manşet 3 bin ile üçüncü sırada, Spor Manşet ise 2 bin hacimle dördüncü sırada yer almaktadır.

Spor Muhabirleri

Sercan Hamzaoğlu: 445.557

Yağız Sabuncuoğlu: 375.853

Sercan Dikme: 107.503

Hakan Gündoğar: 53.084

Emre Kaplan: 40.836

Gürler Akgün: 40.243

Spor Programı Sunucuları

Ersin Düzen: 110.667

Ertem Şener: 95.096

Güntekin Onay: 68.901

Murat Kosova: 10.816

Spor Programları

Beyaz Futbol: 48.091

%100 Futbol: 6.148

beIN Manşet: 3.665

Spor Manşet: 2.799

Ligin Sosyal Medyada Öne Çıkan Konu Başlıkları

Süper Lig sezonu boyunca yapılan tüm konuşmalar; takım bazlı ve salgın öncesi-sonrası şeklinde sınıflandırarak incelendiğinde öne çıkan konu başlıkları analiz edilmiştir.

GALATASARAY

COVID-19 Öncesi

• Radamel Falcao'nun Galatasaray'a imza atması,

• Fatih Terim'in kendi Twitter hesabından paylaşmış olduğu ‘'ZORLU'' paylaşımı,

• 23 Şubat 2020 tarihinde Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesi,

• Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Galatasaray'a yenilmesinin ardından tribünden atlaması ve taraftarlara saldırması iddiaları,

• Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından Fenerbahçe'ye 4 yıldız ve Şampiyonlar Ligi göndermesi,

• 15 Mart 2020 tarihinde oynanan Galatasaray – Beşiktaş derbisinin seyircili mi seyircisiz mi oynanacak tartışmaları öne çıkmıştır.

COVID-19 Sonrası

• Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması,

• Fatih Terim'in koronavirüsü yenmesi,

• Süper Lig takımlarından Fatih Terim'e destek paylaşımları,

• Fatih Terim'den 30 Haziran 2020 tarihinde ‘'ZORLU geçen bir sezonu adalet arayarak bitiyoruz'' paylaşımı,

• Galatasaray resmi Twitter hesabından 17 Mayıs 2000 UEFA Kupası paylaşımı,

• Fernando Muslera'nın maçta aldığı darbe sonucu sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilmesi ve sezonu kapatması,

• Galatasaray'ın pandemide ve sakatlıklardan sonra neredeyse galibiyete hasret kalması ve lige havlu atması öne çıkmıştır.

FENERBAHÇE

COVID-19 Öncesi

• 24 Eylül 2019'da Ersun Yanal'ın resmi Twitter hesabından ‘'Mutluluk Fenerbahçe'de olmaktır'' paylaşımı,

• Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın da istemiş olduğu Vedat Muriç'i transfer etmesi,

• Fenerbahçe'nin kendi sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etmesi,

• 23 Şubat 2020 tarihinde Fenerbahçe'nin kendi sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup olması,

• Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'deki görevine son verilmesi,

• Kanser tedavisi gören Fenerbahçeli Neslican Tay'ın vefat etmesi ve Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından Neslican Tay ile ilgili paylaşımda bulunması,

• Fenerbahçe Beko'nun üst üste kötü sonuçlar alması ve Obradovic'e yeni sözleşme önerilmemesi tartışmaları öne çıkmıştır.

COVID-19 Sonrası

• Fenerbahçe resmi Twitter hesabından 3 Temmuz paylaşımı,

• Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un hakem hatalarından şikayetçi olması,

• 2010-2011 Şampiyonu tartışmaları,

• Fenerbahçe'nin ‘'Yazıklar Olsun Nihat Özdemir'' paylaşımı

• TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Fenerbahçe'den ihraç edilmesi gerektiği tartışmaları,

• Fenerbahçe – Beşiktaş maçından önce ve sonra iki kulübün resmi Twitter hesabından birbirlerine göndermelerde bulunması,

• Obradovic'in Fenerbahçe Beko'dan ayrılması,

• Fenerbahçe'nin Sivasspor oyuncusu Mert Hakan ile anlaşma sağlaması öne çıkmıştır.

BEŞİKTAŞ

COVID-19 Öncesi

• Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'taki görevine son verilmesi,

• Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta Teknik Direktör olarak göreve başlaması,

• Beşiktaş resmi Twitter hesabının TFF VE MHK'ya şikâyette bulunup, ‘'Bu böyle gitmeyecek'' paylaşımı,

• 15 Mart 2020 tarihinde oynanan Galatasaray – Beşiktaş derbisinin seyircili mi seyircisiz mi oynanacak tartışmaları öne çıkmıştır.

COVID-19 Sonrası

• Beşiktaş'ın #BırakmamSeni sloganı altında yardım kampanyası düzenlemesi,

• Beşiktaşlı 2 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıkması,

• Beşiktaş'ın forma göğüs sponsorluğu için Beko ile anlaşmaya varması,

• Sergen Yalçın'ın gelişiyle Beşiktaş'ın istikrarlı yükselişi,

• Fenerbahçe – Beşiktaş maçından önce ve sonra iki kulübün resmi Twitter hesabından birbirlerine göndermelerde bulunması öne çıkmıştır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

COVID-19 Öncesi

• İstanbul Başakşehir'in UEFA'da başarı elde etmesi,

• İstanbul Başakşehir'in Teknik Direktör Okan Buruk ile yükselişe geçmesi,

• İrfan Can Kahveci'nin Avrupa takımları ve 3 büyüklerle adının geçmesi,

• Diğer Süper Lig kulüplerinin İstanbul Başakşehir'e UEFA'da başarılar dilemesi,

• Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın koronavirüse yakalanması öne çıkmıştır.

COVID-19 Sonrası

• Tribün ve maç günü geliri olmayan, forma ve ürün satışı olmayan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün 35 milyon Euro'luk maaş yükünü nasıl ödeyebildiği tartışmaları,

• 2019-2020 yılında şampiyonun kim olacağı tartışmaları,

• Hakemlerin İstanbul Başakşehir'in aleyhine hiç hata yapmaması, İstanbul Başakşehir'in hakemler tarafından kollandığı iddiası öne çıkmıştır.

TRABZONSPOR

COVID-19 Öncesi

• Trabzonspor'un Daniel Sturridge'i kadrosuna katması,

• Ünal Karaman'ın görevine son verilmesi,

• Trabzonspor-Fenerbahçe arasında geçen şike süreci tartışmaları,

• Trabzonsporlu dünyaca ünlü futbolcu Obi Mikel'in ırkçılığa uğraması ve Trabzonspor'un konuyla ilgili bildiri yayınlaması,

• Trabzonspor resmi Twitter hesabından hakem hatalarıyla ilgili video hazırlanması ve TFF'den şikayetçi olması,

• 1 Şubat 2020 tarihinde Trabzonspor'un sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmesi öne çıkmıştır.

COVID-19 Sonrası

• Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası'ndan elemesi,

• Şike süreci tartışmaları,

• Trabzonspor'un #SekizinciKuşatma etiketiyle şampiyonluğa yaklaştığını belirten paylaşımlarda bulunması,

• Ünal Karaman'dan sonra göreve getirilen Hüseyin Çimşir'in performansının tartışılması öne çıkmıştır.