Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun en çok konuşulanları belli oldu

COVID-19 sebebiyle alışılmışın dışında bir sezon geçiren Türk futbolu, zorlu şartlara rağmen mücadeleleri tamamlayarak şampiyonu belirledi. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün liderlikle tamamladığı sezon, son haftaya kadar birbirinden heyecanlı maçlara sahne oldu. Özellikle pandemi arasının ardından devam eden karşılaşmaların seyircisiz oynanması, tribünleri sosyal medyaya taşıdı. Dijital tüketici araştırma ve veri analizi şirketi Adba Analytics, The Brand Age Dergisi için hazırladığı raporda 16 Ağustos 2019-17 Mart 2020 tarih aralığını baz alarak Süper Lig'in 2019-2020 sezonunda öne çıkan 5 takım olan Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, İstanbul Başakşehir ve Trabzonspor'un sosyal medya analizini yaptı. Raporda daha sağlıklı bir veri elde edilebilmesi için sezon; liglere ara verilen (COVID-19 öncesi) ve tekrar başlanan (COVID-19 sonrası) olarak iki ayrı dönemde incelendi.
Beş büyük takımın, 16 Ağustos 2019- 17 Mart 2020 tarihleri arasında taraftar konuşmaları, haberleri, forum yazıları ve diğer tüm mecraları incelendiğinde Başakşehir 1 milyon 331 bin 427 hacim ile son sıradayken, Trabzonspor 3 milyon 995 bin 031 hacim ile dördüncü sırada yer almaktadır. Beşiktaş 10 milyon 446 bin 174 hacim ile üçüncü sırada yer alırken Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hacmi birbirlerine çok yakındır. Sezonun pandemi öncesi ve sonrası en çok konuşulan takımı Fenerbahçe olmuştur.
COVID-19 Öncesi
Fenerbahçe: 19.003.038
Galatasaray: 18.523.931
Beşiktaş: 10.446.174
Trabzonspor: 3.995.031
Başakşehir: 1.331.427
COVID-19 Sonrası
Fenerbahçe: 5.934.300
Galatasaray: 5.092.157
Beşiktaş: 3.549.387
Trabzonspor: 1.695.585
Başakşehir: 399.233
Ligin En Çok Negatif Konuşulan Takımı: Fenerbahçe
Süper Lig ile ilgili yapılan tüm paylaşımların olumlu-olumsuz olarak dağılımına bakıldığında, Fenerbahçe yüzde 64 ile negatif konuşulma oranı en yüksek takım olarak öne çıkmaktadır. İstanbul Başakşehir yüzde 62, Beşiktaş yüzde 60, Trabzonspor yüzde 59 ve Galatasaray yüzde 55 negatif konuşulmaya sahiptir. Fenerbahçe'nin negatif konuşulma oranını en çok artıran konu, 21 yıl sonra Galatasaray'a kendi sahasında yenilmesi ve zirve yarışında epeyce geriye düşmesi olarak göze çarpmaktadır.
COVID-19 sonrası yapılan konuşmaların olumlu-olumsuz dağılımına bakıldığında en çok negatif konuşulma Trazonspor, en az negatif konuşulma Beşiktaş hakkındadır.
COVID-19 Öncesi
Fenerbahçe: %36 pozitif, %64 negatif
Galatasaray: %45 pozitif, %55 negatif
Beşiktaş: %40 pozitif, %60 negatif
Trabzonspor: %41 pozitif, %59 negatif
Başakşehir: %38 pozitif, %62 negatif
COVID-19 Sonrası
Fenerbahçe: %40 pozitif, %60 negatif
Galatasaray: %39 pozitif, %61 negatif
Beşiktaş: %44 pozitif, %56 negatif
Trabzonspor: %37 pozitif, %63 negatif
Başakşehir: %42 pozitif, %58 negatif
Beş kulübün tamamı ile ilgili 16 Ağustos 2019 – 17 Mart 2020 tarihleri arasında Twitter’daki konuşmalar incelendiğinde kullanıcıların en çok @fenerbahce ve @GalatasaraySK hesaplarıyla etkileşime geçtikleri görülmektedir. En çok kullanılan hashtagler incelendiğinde ise ilk sırada #Galatasaray ve #Beşiktaş yer almaktadır.
Liglerin karantinanın ardından tekrar başladığı dönemde ise en çok etkileşime geçilen hesaplar listesinde Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim üst sıralara tırmanırken kullanılan hashtag'lerde ise #Trabzonspor ikinci sıraya yükselmiştir.
COVID-19 Öncesi
Top Mentions
@fenerbahce: 2.100.000+
@GalatasaraySK: 1.800.000+
@Besiktas: 1.200.000+
@Trabzonspor: 790.000+
@TFF_Org: 610.000+
@fatihterim: 400.000+
@FALCAO: 250.000+
@12numaraorg: 180.000+
@futbolarena: 120.000+
@asporcomtr: 110.000+
@ibfk2014: 100.000+
@chemedya: 100.000+
Top Hashtags
#Galatasaray: 870.000+
#Beşiktaş: 640.000+
#Fenerbahçe: 540.000+
#FenerinMaçıVar: 460.000+
#BeşiktaşınMaçıVar: 380.000+
#OmuzOmuzaŞampiyonluğa: 310.000+
#Trabzonspor: 280.000+
#FBvGS: 260.000+
#ultrAslan: 250.000+
#BugünGünlerdenGalatasaray: 200.000+
COVID-19 Sonrası
Top Mentions
@fenerbahce: 760.000+
@GalatasaraySK: 520.000+
@Besiktas: 490.000+
@fatihterim: 380.000+
@trabzonspor: 370.000+
@TFF_Org: 130.000+
@RTErdogan: 130.000+
@1_Muslera_25: 93.000+
@Fenerbahce_EN: 51.000+
@BesiktASK: 51.000+
@ibfk2014: 50.000+
@futbolarena: 50.000+
Top Hashtags
#Galatasaray: 870.000+
#Beşiktaş: 640.000+
#Fenerbahçe: 540.000+
#FenerinMaçıVar: 460.000+
#BeşiktaşınMaçıVar: 380.000+
#OmuzOmuzaŞampiyonluğa: 310.000+
#Trabzonspor: 280.000+
#FBvGS: 260.000+
#ultrAslan: 250.000+
#BugünGünlerdenGalatasaray: 200.000+
En çok konuşulan futbolcuların tespit edilmesi için yapılan analizde Galatasaraylı Falcao 3 milyon 013 bin 443 adet içerikle en çok konuşulan oyuncu olmuştur. Falcao'yu takım arkadaşı Muslera 1 milyon 365 bin 693 ve Belhanda 890 bin 655 ile takip etmektedir.
Galatasaray
Radamel Falcao: 3.013.443
Onyekuru: 564.084
Fernando Muslera: 1.365.693
Belhanda: 890.655
Fenerbahçe
Vedat Muriç: 665.255
Emre Belözoğlu: 450.317
Luis Gustavo: 690.992
Ozan Tufan: 485.105
Beşiktaş
Burak Yılmaz: 380.967
Atiba: 360.144
Boateng: 272.955
Gökhan Gönül: 267.213
Başakşehir
Edin Visca: 124.052
İrfan Can Kahveci: 71.837
Mert Günok: 68.144
Mahmut Tekdemir: 23.071
Trabzonspor
Alexander Sørloth: 588.537
Jose Sosa: 67.564
Nwakaeme: 198.248
Uğurcan Çakır: 103.040
En Negatif Konuşulan Futbolcu: Belhanda
En Pozitif Konuşulan Futbolcu: Muslera
Radamel Falcao: %23 pozitif, %33 negatif, %44 nötr
Onyekuru: %29 pozitif, %31 negatif, %40 nötr
Fernando Muslera: %43 pozitif, %16 negatif, %41 nötr
Belhanda: %13 pozitif, %52 negatif, %35 nötr
Vedat Muriç: %26 pozitif, %34 negatif, %40 nötr
Emre Belözoğlu: %16 pozitif, %38 negatif, %46 nötr
Luis Gustavo: %31 pozitif, %29 negatif, %36 nötr
Ozan Tufan: %20 pozitif, %38 negatif, %42 nötr
Burak Yılmaz: %12 pozitif, %47 negatif, %41 nötr
Atiba: %30 pozitif, %25 negatif, %45 nötr
Boateng: %22 pozitif, %25 negatif, %53 nötr
Gökhan Gönül: %28 pozitif, %33 negatif, %39 nötr
Edin Visca: %39 pozitif, %15 negatif, %46 nötr
İrfan Can Kahveci: %34 pozitif, %26 negatif, %40 nötr
Mert Günok: %21 pozitif, %39 negatif, %40 nötr
Mahmut Tekdemir: %19 pozitif, %21 negatif, %60 nötr
Alexander Sørloth: %34 pozitif, %22 negatif, %44 nötr
Jose Sosa: %24 pozitif, %22 negatif, %54 nötr
Nwakaeme: %30 pozitif, %30 negatif, %40 nötr
Uğurcan Çakır: %30 pozitif, %10 negatif, %60 nötr
En Çok Konuşulan Teknik İsimler
Teknik direktörler arasında en çok konuşulan isim 4 milyonun üzerinde ileti ile Fatih Terim iken, en az konuşulan isim Tahir Karapınar'dır. Kulüp başkanları arasında ise 2 milyon ileti en çok konuşulan isim Ali Koç, en az konuşulan isim Göksal Gümüşdağ olmuştur.
Galatasaray
Mustafa Cengiz: 671.531
Fatih Terim: 4.288.672
Fenerbahçe
Ali Koç: 2.250.858
Ersun Yanal: 1.172.244
Tahir Karapınar: 26.926
Beşiktaş
Ahmet Nur Çebi: 318.133
Sergen Yalçın: 510.761
Trabzonspor
Ahmet Ağaoğlu: 309.399
Hüseyin Çimşir: 102.352
Ünal Karaman: 309.242
Başakşehir
Göksel Gümüşdağ: 95.901
Okan Buruk: 115.435
En Negatif Konuşulan İsim Ali Koç Oldu
Mustafa Cengiz: %16 pozitif, %44 negatif, %40 nötr
Fatih Terim: %35 pozitif, %40 negatif, %25 nötr
Ali Koç: %8 pozitif, %58 negatif, %34 nötr
Ersun Yanal: %6 pozitif, %61 negatif, %35 nötr
Tahir Karapınar: %12 pozitif, %32 negatif, %56 nötr
Ahmet Nur Çebi: %10 pozitif, %43 negatif, %47 nötr
Sergen Yalçın: %23 pozitif, %27 negatif, %50 nötr
Ahmet Ağaoğlu: %9 pozitif, %46 negatif, %45 nötr
Hüseyin Çimşir: %11 pozitif, %37 negatif, %52 nötr
Ünal Karaman: %30 pozitif, %22 negatif, %48 nötr
Göksel Gümüşdağ: %23 pozitif, %41 negatif, %36 nötr
Okan Buruk: %34 pozitif, %14 negatif, %52 nötr
En Çok Konuşulan Spor Muhabiri Sercan Hamzaoğlu Oldu
En çok konuşulan spor muhabirleri incelendiğinde Sercan Hamzaoğlu 445 bin ile ilk sırada, Yağız Sabuncuoğlu 375 bin ile ikinci sırada, Sercan Dikme ise 107 bin paylaşım ile üçüncü sırada yer almaktadır.
En çok konuşulan spor programı sunucularına bakıldığında Ersin Düzen 110 bin ile ilk sırada, Ertem Şener 95 bin ile ikinci sırada, Güntekin Onay 68 bin hacimle üçüncü sırada, Murat Kosova ise 10 bin hacimle dördüncü sırada yer almaktadır.
En çok konuşulan spor programları incelendiğinde Beyaz Futbol 48 bin ile ilk sırada, %100 Futbol 6 bin ile ikinci sırada, beIN Manşet 3 bin ile üçüncü sırada, Spor Manşet ise 2 bin hacimle dördüncü sırada yer almaktadır.
Spor Muhabirleri
Sercan Hamzaoğlu: 445.557
Yağız Sabuncuoğlu: 375.853
Sercan Dikme: 107.503
Hakan Gündoğar: 53.084
Emre Kaplan: 40.836
Gürler Akgün: 40.243
Spor Programı Sunucuları
Ersin Düzen: 110.667
Ertem Şener: 95.096
Güntekin Onay: 68.901
Murat Kosova: 10.816
Spor Programları
Beyaz Futbol: 48.091
%100 Futbol: 6.148
beIN Manşet: 3.665
Spor Manşet: 2.799
Ligin Sosyal Medyada Öne Çıkan Konu Başlıkları
Süper Lig sezonu boyunca yapılan tüm konuşmalar; takım bazlı ve salgın öncesi-sonrası şeklinde sınıflandırarak incelendiğinde öne çıkan konu başlıkları analiz edilmiştir.
GALATASARAY
COVID-19 Öncesi
• Radamel Falcao'nun Galatasaray'a imza atması,
• Fatih Terim'in kendi Twitter hesabından paylaşmış olduğu ‘'ZORLU'' paylaşımı,
• 23 Şubat 2020 tarihinde Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesi,
• Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Galatasaray'a yenilmesinin ardından tribünden atlaması ve taraftarlara saldırması iddiaları,
• Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından Fenerbahçe'ye 4 yıldız ve Şampiyonlar Ligi göndermesi,
• 15 Mart 2020 tarihinde oynanan Galatasaray – Beşiktaş derbisinin seyircili mi seyircisiz mi oynanacak tartışmaları öne çıkmıştır.
COVID-19 Sonrası
• Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması,
• Fatih Terim'in koronavirüsü yenmesi,
• Süper Lig takımlarından Fatih Terim'e destek paylaşımları,
• Fatih Terim'den 30 Haziran 2020 tarihinde ‘'ZORLU geçen bir sezonu adalet arayarak bitiyoruz'' paylaşımı,
• Galatasaray resmi Twitter hesabından 17 Mayıs 2000 UEFA Kupası paylaşımı,
• Fernando Muslera'nın maçta aldığı darbe sonucu sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilmesi ve sezonu kapatması,
• Galatasaray'ın pandemide ve sakatlıklardan sonra neredeyse galibiyete hasret kalması ve lige havlu atması öne çıkmıştır.
FENERBAHÇE
COVID-19 Öncesi
• 24 Eylül 2019'da Ersun Yanal'ın resmi Twitter hesabından ‘'Mutluluk Fenerbahçe'de olmaktır'' paylaşımı,
• Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın da istemiş olduğu Vedat Muriç'i transfer etmesi,
• Fenerbahçe'nin kendi sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etmesi,
• 23 Şubat 2020 tarihinde Fenerbahçe'nin kendi sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup olması,
• Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'deki görevine son verilmesi,
• Kanser tedavisi gören Fenerbahçeli Neslican Tay'ın vefat etmesi ve Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından Neslican Tay ile ilgili paylaşımda bulunması,
• Fenerbahçe Beko'nun üst üste kötü sonuçlar alması ve Obradovic'e yeni sözleşme önerilmemesi tartışmaları öne çıkmıştır.
COVID-19 Sonrası
• Fenerbahçe resmi Twitter hesabından 3 Temmuz paylaşımı,
• Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un hakem hatalarından şikayetçi olması,
• 2010-2011 Şampiyonu tartışmaları,
• Fenerbahçe'nin ‘'Yazıklar Olsun Nihat Özdemir'' paylaşımı
• TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Fenerbahçe'den ihraç edilmesi gerektiği tartışmaları,
• Fenerbahçe – Beşiktaş maçından önce ve sonra iki kulübün resmi Twitter hesabından birbirlerine göndermelerde bulunması,
• Obradovic'in Fenerbahçe Beko'dan ayrılması,
• Fenerbahçe'nin Sivasspor oyuncusu Mert Hakan ile anlaşma sağlaması öne çıkmıştır.
BEŞİKTAŞ
COVID-19 Öncesi
• Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'taki görevine son verilmesi,
• Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta Teknik Direktör olarak göreve başlaması,
• Beşiktaş resmi Twitter hesabının TFF VE MHK'ya şikâyette bulunup, ‘'Bu böyle gitmeyecek'' paylaşımı,
• 15 Mart 2020 tarihinde oynanan Galatasaray – Beşiktaş derbisinin seyircili mi seyircisiz mi oynanacak tartışmaları öne çıkmıştır.
COVID-19 Sonrası
• Beşiktaş'ın #BırakmamSeni sloganı altında yardım kampanyası düzenlemesi,
• Beşiktaşlı 2 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıkması,
• Beşiktaş'ın forma göğüs sponsorluğu için Beko ile anlaşmaya varması,
• Sergen Yalçın'ın gelişiyle Beşiktaş'ın istikrarlı yükselişi,
• Fenerbahçe – Beşiktaş maçından önce ve sonra iki kulübün resmi Twitter hesabından birbirlerine göndermelerde bulunması öne çıkmıştır.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR
COVID-19 Öncesi
• İstanbul Başakşehir'in UEFA'da başarı elde etmesi,
• İstanbul Başakşehir'in Teknik Direktör Okan Buruk ile yükselişe geçmesi,
• İrfan Can Kahveci'nin Avrupa takımları ve 3 büyüklerle adının geçmesi,
• Diğer Süper Lig kulüplerinin İstanbul Başakşehir'e UEFA'da başarılar dilemesi,
• Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın koronavirüse yakalanması öne çıkmıştır.
COVID-19 Sonrası
• Tribün ve maç günü geliri olmayan, forma ve ürün satışı olmayan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün 35 milyon Euro'luk maaş yükünü nasıl ödeyebildiği tartışmaları,
• 2019-2020 yılında şampiyonun kim olacağı tartışmaları,
• Hakemlerin İstanbul Başakşehir'in aleyhine hiç hata yapmaması, İstanbul Başakşehir'in hakemler tarafından kollandığı iddiası öne çıkmıştır.
TRABZONSPOR
COVID-19 Öncesi
• Trabzonspor'un Daniel Sturridge'i kadrosuna katması,
• Ünal Karaman'ın görevine son verilmesi,
• Trabzonspor-Fenerbahçe arasında geçen şike süreci tartışmaları,
• Trabzonsporlu dünyaca ünlü futbolcu Obi Mikel'in ırkçılığa uğraması ve Trabzonspor'un konuyla ilgili bildiri yayınlaması,
• Trabzonspor resmi Twitter hesabından hakem hatalarıyla ilgili video hazırlanması ve TFF'den şikayetçi olması,
• 1 Şubat 2020 tarihinde Trabzonspor'un sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmesi öne çıkmıştır.
COVID-19 Sonrası
• Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası'ndan elemesi,
• Şike süreci tartışmaları,
• Trabzonspor'un #SekizinciKuşatma etiketiyle şampiyonluğa yaklaştığını belirten paylaşımlarda bulunması,
• Ünal Karaman'dan sonra göreve getirilen Hüseyin Çimşir'in performansının tartışılması öne çıkmıştır.