Son dakika | Trabzonspor’un yeni transferi Trondsen’in çapraz bağı koptu

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’da sakatlanarak antrenmanı yarıda bırakan Anders Trondsen’den kötü haber geldi… Norveçli yeni transferin çekilen MR sonucunda sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildiği açıklandı.

4 YILLIK İMZA ATILMIŞTI

Yaz transfer döneminde 900 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Rosenborg’dan alınan oyuncu ile 4 yıllık sözleşme yapılmıştı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ”Dün sabah yapılan antrenmanda dizi dönen futbolcumuzun bugün yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan futbolcumuzun yaklaşık 6 ay süreyle sahalardan uzak kalması öngörülmektedir.”

Takımda yine sakatlıkları bulunan oyuncular için de bir açıklama yapan Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven şu bilgileri verdi:

Marlon Xavier

Sol arka adalesinde gerilme oluşan oyuncumuzun yapılan muayene ve incelenen MR grafileri neticesinde sol uyluk arka adalesinde (biceps femoris) ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir.

Joao Pereira

Çaykur Rizespor ile oynadığımız hazırlık maçında dizinden sakatlanan Joao Pereira'nın yapılan muayene ve incelenen MR grafileri neticesinde sağ diz iç yan bağında birinci derece zorlanma tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir.

SÖRLOTH’UN TAVSİYESİ İLE TRANSFER EDİLMİŞTİ

25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu aynı zamanda sol bek olarak da görev yapabiliyor. Futbola Stabaek altyapısında başlayan Trondsen 2017’de 1.2 milyon Euro karşılığında Rosenborg’a transfer olmuştu.

Bordo mavililer milli takımdan arkadaşı Sörloth’un tavsiyesi ile geçtiğimiz yılın devre arasında izlemeye başladığı oyuncuyu yaz transfer sezonunun resmen başlamasıyla birlikte kadrosuna katmıştı.

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