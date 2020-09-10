Metehan Altunbaş, Eskişehirspor’dan Avusturya ekibi LASK Linz’e transfer oldu

Milli gururumuz Çağlar Söyüncü ve Altay’ın yetenekli stoperi Cenk Özkaçar’ın ardından bir isim daha TFF 1. Lig’den Avrupa’ya transfer oldu… Eskişehirspor’un 17 yaşındaki yıldız adayı Metehan Altunbaş Avusturya ekibi LASK Linz ile anlaşmaya vardı.

Altunbaş’ın transferini Twitter’dan paylaştığı veda videosu ile paylaşımında “Hayalimiz, Metehan gibi hayali uçsuz bucaksız olan gençler yetiştirebilmek ve günü geldiğinde onlarla gururla vedalaşabilmek… Avusturya LASK Linz takımına transfer olan evladımıza, yeni yolculuğunda sağlık, başarı ve her zaman mutluluk diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

300 BİN EURO KARŞILIĞINDA…

2003 doğumlu yıldız adayının 300 bin Euro karşılığında transfer edildiği belirtildi. Eskişehir kulübü bonuslarla birlikte oyuncunun bir sonraki satışından da %15 pay alacak.

Santrafor bölgesinde oynayan Metehan bu sezon Eskişehir formasıyla 15 maçta 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.