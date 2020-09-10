Messi’den görme engelli Arsenal taraftarına büyük jest

Barcelona’da kalma kararı alan Arjantinli yıldız Lionel Messi dünya çapında yürüttüğü yardım kampanyalarına bir yenisini daha ekledi.

33 yaşındaki yıldız futbolcu bu kez elini görme engelli genç bir Arsenal taraftarına uzattı. Dünyanın bir çok yerindeki görme engelli insanlara yardım kampanyası düzenleyen OrCam şirketi ile işbirliği yapan Messi, İngiliz taraftara yüksek teknoloji ürünü 4 bin 200 Sterlin değerindeki bir gözlük hediye etti.

Görme sorunu yaşayan kişilerde okuma ve yüzleri tanımada yardımcı olan MyEye ürünü yüksek fiyatı nedeniyle herkes tarafından alınamıyordu.

Şirketle bir anlaşma yapan Messi hayat değiştiren aygıtı ihtiyaç sahiplerine hediye etme kararı aldı. Messi covid salgınından önce 12 görme engelli kişiye gönderdiği cihazı son olarak Arsenal hayranı 10 yaşındaki Mikey’e hediye etti.

Aldığı hediye karşısında çok mutlu olan Mikey büyük hayranlık duyduğu Messi’ye bir mesaj göndererek teşekkür etti. Hayatını değiştiren cihazı ilk kez deneyen genç futbolsever arkadaşlarıyla futbol oynamaya başladı.