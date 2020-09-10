Medipol Başakşehir’den yıldız transferi: Nacer Chadli!

Medipol Başakşehir, Fas asıllı Belçikalı sol kanat oyuncusu Nacer Chadli’yi 2 yıllığına renklerine bağladı. 31 yaşındaki oyuncunun transferiyle ilgili turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz, Monaco’dan transfer ettiği Belçikalı milli futbolcu Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı sol kanat oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanlarımız Mesut Altan, Mustafa Saral ve CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı.

Kariyeri boyunca Avrupa’nın önemli kulüplerinde oynamış olan Chadli, kulübümüzde 11 numaralı formayı giyecek.

Nacer Chadli’ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.”

DENEYİM KOKAN BİR KARİYER

2013 yılında Tottenham’a transfer olarak kariyerindeki en önemli adımlardan birini atan Chadli, 2016’da 15 milyon euro’ya West Bromwich Albion’un yolunu tuttu. 5 yıl süren Premier Lig macerası boyunca 124 maça çıkan Belçikalı sol kanat, 21 gol-15 asistlik performans sergiledi.

2017-18 sezonunda Premier Lig’de sadece 5 maça çıkan Chadli, 2018-19’da Monaco’nun yolunu tuttu. Fransız ekibindeki ilk sezonunda Ligue 1’de sadece 16 maçta forma giyen Chadli, hiç skor katkısı yapamadı.

Monaco’da aradığı mutluluğu bulamayan Chadli, geçen sezon başında kiralandığı olduğu Club Brugge’de 17 maçta 8 gol-5 asistlik performans gösterdi.

Belçika Milli Takımı ile 59 maça çıkan Chadli, 8 gol attı.

Nacer Chadli’nin Tottenham formasıyla Milan’a attığı harika gol: