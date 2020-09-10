LİG BAŞLARKEN | Süper Lig 2020-21 takım incelemesi #9 Galatasaray

Geçtiğimiz yıl corona virüsü nedeniyle lige verilen aradan sıkıntılı dönen, galibiyet almakta zorlanan, sakatlıklarla mücadele eden Galatasaray, yeni sezon öncesi kadrosunu, Oghenekaro Etebo hariç, bedelsiz transfer ettiği isimlerle güçlendirdi. Kanatlara Arda Turan ve Emre Kılınç, savunmanın sağına Omar Elabdellaoui ve kaleci Fatih Öztürk, bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil edildi.

Ancak takımın en büyük sıkıntısı olarak görünen defansif orta saha bölgesinde geçtiğimiz yıl kiralık oynayan Seri ve Lemina’nın yeniden kiralamaya çalışırken zaman kaybeden Galatasaray, bu bölgeye geç de olsa bir isim almayı başardı. Stoke City’den kiralanan Oghenekaro Etebo’nun, takıma geç katıldığı için performansı soru işareti…

Bu isimler beklenen katkıyı verebilirse yine güçlü bir kadro ile lige başlayacak olan Galatasaray, şampiyonluğun önemli adayları arasında kendisine yer bulabilir. Tabi Fernando Muslera’nın uzun süre sakatlığı nedeniyle takımdaki yerini alamayacağı dönemde alınacak sonuçlar da önemli…

TRANSFERDE YEDİ YENİ İSİM ALINDI

Transfer döneminde pek fazla aktif olmayan Galatasaray, buna rağmen önemli isimleri kadrosuna kattı.

Bir yıldır futboldan uzak kalan Arda Turan ve ilk kez büyük takım tecrübesi yaşayacak olan Emre Kılınç, taraftarların merakla beklediği isimler… Mariano’nun yerine transfer edilen Omar Elabdellaoui’nin de katkısı, Galatasaray’ın alacağı sonuçlara doğrudan etki edecek.

Belhanda, Feghouli, Falcao gibi hücumda etkin silahları olan Galatasaray, gol yollarında etkin bir takım görüntüsü sergileyecek. Kiralıktan dönen Diagne de takımın gol silahlarından biri olmaya çalışacak. Ancak bu isimlerin istikrarsız performansları, Fatih Terim’i düşündüren en önemli sıkıntı olarak göze çarpıyor.

Fatih Terim, Ryan Babal, Emre Akbaba, Ömer Erdoğan ve Taylan Antalyalı da sıkışan oyunda kullanılabilir.

ETOBO GEÇ GELDİ

Defansif orta saha Etebo da savunmanın önünde takımın gol yemesini engellemeye çalışacak. Yaşadığı uzun sakatlıktan beklentilerin altında dönen Luyindama’nın eski formuna kavuşması için geçecek zaman, takımın savunmasını etkileyecek. Hazırlık maçlarında en önemli özelliği olan hızını kaybetmiş, biraz da hantal bir görüntü sergileyen Luyindama, henüz güven vermiyor.

Galatasaray, transfer döneminde Oghenekaro Etebo, Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan Çağlayan gibi isimlerle anlaşan Galatasarayi, sadece Etebo’nun kiralanması için 675 bin Euro ödedi.

Stoper Maicon’u 1.5 milyon Euro’ya satan sarı-kırmızılarda, Adem Büyük, Yuto Nagatomo, Mariano gibi isimler ise bonservis bedelsiz ayrıldı.

EN BÜYÜK KOZ TERİM

Galatasaray’ın bu sezon yine en büyük kozu Fatih Terim olacak. Süper Lig’i çok iyi tanıyan kurt hoca takım uyumunu sağlayabilirse, oldukça etkili bir hücum gücüne sahip olan sarı-kırmızılar, bol gollü galibiyetle alabilir. Arda Turan, Emre Kılınç, Falcao, Feghouli, Belhanda gibi hücum yönü kuvvetli oyuncuları elinde bulunduran Fatih Terim, kafasındaki hücum planını uygulatabilirse, Galatasaray rakip savunmalara zor anlar yaşatabilir.

Savunmada ise Galatasaray’ın eli o kadar kuvvetli değil… Yeni transfer Oghenekaro Etebo’nun, stoperlerin önünde sergileyeceği performans kilit rol oynuyor. İki beki de hücum ağırlıklı olan Galatasaray’ın stoperleri çoğu zaman rakip hücumcularla karşı karşıya kalıyor. Etobo’nun savunmaya yapacağı katkı, şimdilik hücuma yapacağı katkıdan daha önemli görünüyor.

Muslera’nın sakatlığı da Galatasaray için büyük bir handikap… İlk yarıda forma giymesi beklenmeyen Uruguaylı kalecinin yokluğunda Fatih Öztürk ve Okan Kocuk’un performansı, sarı-kırmızılı takımın alacağı sonuçlara doğrudan etki edecek. Takımın yüzde 51 olarak görünen Muslera sahalara dönene kadar alınacak sonuçlar, Galatasaray’ın ligdeki sıralamasında belirleyici olacak.

KİMİ İZLEMELİ?

Galatasaray, özellikle hücum hattında etkin silahları olan bir takım… Ancak yeni transferler Emre Kılınç ve Arda Turan, takımın hücum gücünde belki de en önemli isimler olacak. Tabi bu iki ismin yanında Falcao, Diagne, Feghouli ve Belhanda da heyecan yaratan futbolcular…

Bu altı isimden beşi, Emre Kılınç hariç, yetenekleri kadar istikrarsız görüntüleri ile de dikkat çekiyor. Sürekli sakatlık sıkıntısı yaşayan Diagne, ligin ilk haftalarında düşük tempoyla başlayan Feghouli, bir yıldız futbol dışı olaylarla gündeme gelen Arda Turan ve maç içinde bile konsantrasyon kaybı yaşayabilen Belhanda’nın, bu sıkıntıları aşmaları halinde büyük katkı yapacakları kesin…

GOL YOLLARINDA SIKINTI ÇEKTİ

Şimdiye kadar beş hazırlık maçı oynayan Galatasaray, bu maçlardan dördünü kazanırken, birinde ise berabere kaldı. TFF 1. Lig takımları Altay, Adana Demirspor, İstanbulspor ve Ümraniyespor’u yenen sarı-kırmızılılar, Süper Lig’in yeni ekibi Hatayspor ile ise 1-1 berabere kaldı.

Beş maçta sekiz gol atan Galatasaray, beklenenin aksine yüksek skorlu galibiyetler alamadı. Savunmasında sıkıntı olması beklenirken ise kalesini oldukça iyi savundu. Sarı-kırmızılı ekip, bu beş maçta sadece 2 gol yedi.

Takımın en büyük gol silahı Falcao, hazırlık maçlarında penaltılar dışında gol atmayı başaramazken, Diagne ise biraz daha hazır bir görüntü sergiledi.

ANAHTAR

Şampiyonluğun en önemli adayları arasında yer alan Galatasaray, bu hedefine ulaşabilmek için istikrar sorununu çözmesi gerekiyor. Takımdaki birçok yıldız, bir var bir yok performanslarını biraz daha yukarı çekebilirse, Fatih Terim önderliğindeki sarı-kırmızılılar, şampiyonluğun en güçlü adayı olabilir.

Yaş ortalamasının yükselmesi de Galatasaray’ın önündeki engellerden biri… Hücum presi seven bir teknik adam olan Fatih Terim’in bu arzusunu yerine getirmek için, özellikle orta sahada atletik isimlere ihtiyacı var. Ancak Feghouli, Arda Turan ve Belhanda, Terim’in istediği hücum presi pek de yapabilecek durumda görünmüyor.

Kısa süren hazırlık süreci, 40 maçlık lig programı, Türkiye Kupası ve Avrupa ile çok sayıda maça çıkacak olan Galatasaray’da yedek kulübesinin vereceği katkı, ligdeki konumu belirleyecek.