LİG BAŞLARKEN | Süper Lig 2020-21 takım incelemesi #8 ANKARAGÜCÜ

2011-12 sezonunda Süper Lig’e veda ettikten sonra önlenemez bir düşüş yaşayan Ankaragücü, iki sezon TFF 1. Lig, 4 sezon 2. Lig’de mücadele etmiş ve 2018-19’da ait olduğu yere geri dönmüştü. 6 sezonun ardından geri döndüğü Süper Lig serüvenine 31 futbolcu transfer ederek başlayan Ankaragücü, Bakary Kone, Alessio Cerci, Ricardo Faty, Michal Pazdan gibi önemli isimleri kadrosuna katsa da sezon sonunda ligi 13. sırada tamamlayarak hayal kırıklığı yarattı.

Kadroyu adeta yeni baştan yaratan Ankaragücü, yaptığı harcamaların ekonomik sancılarını halen yaşamaya devam ediyor. Geride kalan sezonu 17. sırada tamamlayan ve küme düşmenin kaldırılması sonucunda lige tutunan Başkent ekibi, 2018-19’da transfer edilen Thomas Heurtaux ve Alessio Cerci’nin alacakları nedeniyle transfer yasağı ile karşı karşıya kaldı.

Yasak nedeniyle sezonun başlamasına günler kala yeni transferlerini açıklayamayan Ankaragücü, Cuma günü bu sorunu çözmeyi umuyor. Başkan Fatih Mert, “Thomas ve Cerci’nin FIFA’dan gelecek kağıtlarını bekliyoruz. Cuma günü imza törenlerini yapıyoruz inşallah” diyerek müjdeyi verdi.

“Ankaragücü bu sezon ligde ses getirecek bir takım olacağını düşünüyorum” sözleriyle bu sezon ligde ses getireceklerini iddia eden Mert taraftarlara mavi boncuk dağıtsa da, bu sezon Ankaragücü’nü toz pembe günlerin beklemediği çok açık…

PARA SAÇMAKLA OLMADI!

Yıllardır hasret kaldığı Süper Lig’e flaş bir giriş yapmak için para saçan ve onlarca futbolcu transfer eden Ankaragücü, bu hataların bedellerini ödemeye devam ediyor. Geçen sezona da transfer yasağı ile başladığı için transfer yapmayan Başkent ekibi, ara transferde 15 futbolcuyu kadrosuna katarak ayakta durmaya çalışmış ancak başarılı olamamıştı.

2 yılda 8 hoca değiştiren, transfer yapabildiği her an onlarca futbolcuyu aynı anda kadrosuna katarak takım dinamiğini yerle bir eden sarı-lacivertlilerde, Haziran 2019’dan beri göreve gelen hiçbir teknik direktör 10 maçtan fazlasını göremedi. Bu kadar istikrarsızlığın olduğu yerde başarısızlık da kaçınılmaz bir durum.

GİDENLERİN YERİ DOLMAYACAK…

Ağustos ayında Fuat Çapa ile anlaşan Başkent ekibi, deneyimli çalıştırıcı ile daha makul bir futbol oynayarak lige tutunma hedefini gerçekleştirmek isteyecek.

Başkan Fatih Mert transfer yasağının kalkmasıyla transferleri açıklayacaklarını söylese de, bu isimlerin geçtiğimiz yıllardaki gibi ses getirecek futbolcular olmayacağı bir gerçek.

Gelmin Rivas, Dever Orgill, Ricardo Faty, Oscar Scarione, Aydın Karabulut, Sedat Ağçay gibi isimlerin takımdan ayrılırken, şu ana kadar sadece 3 futbolcuyla anlaşma sağlandı.

Ön libero Daniel Lukasik’in bonservisini alan Ankaragücü, Slaven Belupo’nun 24 yaşındaki stoperi Zvonimir Sarlija ve Keçiörengücü’nde 23 yaşındaki Erdi Dikmen ile el sıkıştı.

SES GETİRECEKLER AMA NASIL?

Savunmada 32 yaşındaki Michal Pazdan ve 34 yaşındaki Ante Kulusic’in yanın yapılan transferlerle stoper mevkisine nefes aldıran Ankaragücü, sol beki Atila Turan ve Tiago Pinto, sağ beki ise Stelios Kitsiou ve Cebrail Karayel’e emanet etmiş durumda.

Orta saha ve hücum bölgesi ise şu an için belirsizliğini koruyor. Takımın merkezi için Bournemouth’tan Harry Arter, Basel’den Kevin Bua ve Anderlecht’ten Luka Adzic’in transfer iddiaları yer alıyor. Takımın kadrosunda merkez orta saha oyuncusu olarak şu an sadece 20 yaşındaki Ender Aygören var.

Hücum hattında ise ‘oynar’ diyebileceğimiz kanat oyuncusu Orkan Çınar ve santrfor İlhan Parlak bulunuyor. Bodø/Glimt forması giyen Danimarkalı forvet Philip Zinckernagel ve Club Brugge’ün golcüsü Michael Krmencik’in transfer edilmesi belki bir nebze ileri uçtaki sorunu çözmeye yetecektir.

Ancak hücum hattındaki bu belirsizlik ve ligin başlamasına günler kala takımın iskeletinin oturmamış olması, Başkan Fatih Mert’in bu sezon ses getirecekleri konusundaki sözlerinin nasıl algılanması gerektiği konusunda soru işaretleri yaratıyor.

YENİ KURBAN ÇAPA MI?

Belçika’da başlayan kariyerine, Avrupa’nın birinci-ikinci liglerinde görev alabilmeyi başarmış ilk Türk teknik direktör unvanı ile devam eden Fuat Çapa, yeni nesil teknik direktörler arasında göze çarpan bir çalıştırıcı ile göz önüne çıktı.

2011-2013 yılları arasında çalıştırdığı Gençlerbirliği’ndeki performansı ile Türk futbolu sahnesine tam olarak adını duyurma imkanı buldu. Sonraki yıllarda Kayseri Erciyesspor, Antalyaspor, Wil 1900, Boluspor, Eskişehirspor ve Kasımpaşa gibi takımlarda devam etti.

Ancak Türk futbolundaki ‘sabırsızlık’ hastalığı, 52 yaşındaki teknik adamın en büyük düşmanı oldu. Görev yaptığı çoğu takımda, kötü kadrolar ve düşük bütçelere rağmen ortalama üstü bir oyun oynatan deneyimli çalıştırıcı, göze hoş gelen ve pozitif futbolunu bir türlü kimseye kabul ettiremedi.

Son 2 yılda 8 hoca değiştiren Ankaragücü yönetiminin Çapa’ya olan kredisi kaç maç sürecek bilinmez. Ancak ekonomik zorluklar ve kadro kurmadaki sıkıntılarla boğuşan Ankaragücü için Çapa’dan daha iyi bir alternatif olamazdı.