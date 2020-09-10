Fenerbahçe’de üç ismin lisansı çıktı! Geriye kaldı 12 futbolcu…

Süper Lig’in ilk haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, futbolculara lisans çıkarmaya çalışıyor. Harcama limiti ve yeni yapılandırma anlaşması konusunda ilerleme kaydetmekte sıkıntı yaşayan Fenerbahçe’de yeni transferler ve sözleşmesi uzatılanlar, lisanslarının çıkmasını bekliyor.

Tam 15 futbolcusu lisans bekleyen sarı-lacivertli ekipte Gökhan Gönül, Barış Sungur ve Mame Thiam’ın lisansları çıkarıldı. Bu isimlerin lisanslarının çıkarılmasının ardından geriye 12 futbolcu kaldı. Sarı lacivertliler limit artırım konusunda maç saatine kadar olumlu sonuç alamazsa bu 12 ismi oynatamayacak.

Bu 12 futbolcu arasında yeni transferler ve geçen sezon kadrosunda olan ancak yeni sözleşme imzaladığı isimler yer alıyor.

Lisans çıkarılmasını bekleyen futbolcular ise şunlar:

Caner Erkin, Filip Novak, Jose Sosa, Enner Valencia, Mert Hakan Yandaş, Mauricio Lemos, Sinan Gümüş, İsmail Yüksek, Nabil Dirar, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Allahyar Sayyadmanesh

PFDK’DAN PARA CEZASI

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), özel müsabakalarında kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı Fenerbahçe’ye 24 bin TL para cezası verdi.

PFDK’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Fenerbahçe’nin, 22.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş., 28.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ALANYASPOR, 31.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR özel müsabakalarında kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı ve daha önce aynı hususta İHTAR CEZASI ile cezalandırıldığı dikkate alınarak talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.”