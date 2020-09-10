Fenerbahçe’de maça 1 gün kala 15 futbolcunun lisansı bekleniyor

Ümit Genç | Transferde sezonun en hareketli takımı olan Fenerbahçe’de harcama limiti ve yeni yapılandırma anlaşması konusunda herhangi bir gelişme henüz yok… Süper Lig’de ilk maçına Cuma saat 20:00’de Çaykur Rizespor deplasmanında çıkacak sarı lacivertlilerde yapılan 11 yeni transferin lisansı henüz çıkarılabilmiş değil.

SÖZLEŞME YENİLEYENLERLE BİRLİKTE 15 İSİM…

Limit artırımına gitmesi ve yeni transferlerini TFF listesine yazdırması beklenen Fenerbahçe’de devam eden sorun çözülemezse Çaykur Rizespor maçı için farklı kadrolar ortaya çıkacak. Sarı lacivertliler limit artırım konusunda maç saatine kadar olumlu sonuç alamazsa geçen sezon kadrosunda olan ancak yeni sözleşme imzaladığı Nabil Dirar, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci ve Allahyar Sayyadmanesh‘i Rizespor maçında oynatamayacak.

HARCAMA LİMİTİ ARTACAK…

Bu yüzden teknik direktör Erol Bulut’un son ana kadar yönetimden müjdeli haberi beklediği ve buna göre kafasında 2 farklı kadro şekillendirdiği belirtiliyor. Rize’deki maç saatine kadar lisans yetiştirilemezse sarı lacivertliler kadrosundaki 15 isimden faydalanamayacak. Bir süredir Bankalar Birliği ile masada olan F.Bahçe’nin anlaşmayı yakın bir zamanda açıklaması bekleniyor. İki yıl geri ödemesiz 12 yıllık 500 milyon TL kredi alacağı konuşulan sarı-lacivertlilerin harcama limiti de 400 milyon TL’ye yükselecek.

Çaykur Rizespor önünde 3 puan arayacak olan Fenerbahçe’de lisansın yetiştirilmesi ve yetiştirilememesi ihtimaline karşı oluşan iki farklı kadro şu şekilde oluşacak:

LİSANSLARIN MAÇ SAATİNE YETİŞMESİ DURUMUNDA OLUŞABİLECEK İLK 11 :

LİSANSLARIN MAÇ SAATİNE YETİŞMEMESİ DURUMUNDA OLUŞABİLECEK İLK 11

İŞTE LİSANS BEKLEYEN TRANSFERLER:

Caner Erkin, Gökhan Gönül, Filip Novak, Jose Sosa, Mame Baba Thiam, Enner Valencia, Mert Hakan Yandaş, Mauricio Lemos, Sinan Gümüş, İsmail Yüksek, Barış Sungur.