Dünyanın 1 numarasından ‘Uyuyan Galler Prensi’ne dönüşen Bale!

SKOR DETAY-ÜMİT GENÇ | Dünyanın en iyi futbolcularını kadrosuna katmayı kulüp politikası haline getiren Real Madrid’de tarihin hala en pahalı 2’inci transferi olan Gareth Bale istenmeyen adam haline geldi…

2013 yazında Tottenham’dan tam 101 milyon Euro karşılığında transfer edilen ve tüm zamanların en pahalı transferi olarak adını kulüp tarihine yazdıran Bale’ın pabucu sanki Hazard’ın gelişiyle dama atıldı. Transfer rekorunu Belçikalı’ya kaptıran Bale, Los Galacticos’ta kendini birden ‘elden çıkarılacaklar’ listesinde buldu.

SEPETLENMEK İÇİN GÜN SAYIYOR

Henüz 24 yaşındayken Real Madrid kapısından içeriye altın tepsi ile giren ‘Tarzan’ deyim yerindeyse sepetlenmek için artık gün sayıyor… 2007-2008 sezonunun başında Fenerbahçe’den de yakinen tanıdığımız dönemin Tottenham Sportif Direktörü Damien Comolli onu 5 milyon Pound karşılığında takıma kazandırdı.

Böylesine köklü bir kulübe henüz 18 yaşında adım atan ve sol bek mevkinde tutunmaya çalışan Bale için işler hiç de iyi gitmemişti. Sık sık yaşadığı sakatlıkların yanı sıra sol bekte görev almakta ısrar eden Bale bir türlü beklenen patlamayı yapamamıştı.

KARİYERİ İÇİN DÖNÜM NOKTASI OLDU

Harry Redknapp’ın gelişiyle Tottenham’da sahanın ön tarafında kanatta oynamaya başlayan Galli futbolcu daha etkili olduğunu kendisi de fark etti ve postu sol kanada attı. Bu değişim Bale kariyeri için dönüm noktası olacaktı.

Kelimelerle anlatılamayacak seviyelerde sprintler atan bu genç yıldız Inter ile oynanan 2 Şampiyonlar Ligi maçında sağ bek Maicon’a yaşattıklarıyla tüm dünyanın hafızalarına kazındı.

İlk maçta sol kanadı otobana çeviren Bale milyonluk yıldızlar arasında hat-trick yaptı. İkinci maçta da Maicon’u hallaç pamuğu gibi atan geleceğin yıldızı yaptığı 2 asistle dünya piyasasına ‘geliyorum’ mesajı gönderdi.

DÜNYADA 1 NUMARALI İSİM OLMUŞTU

Villas Boas’ın teknik direktörlüğe gelmesiyle tamamen serbestlik alan Bale artık sahanın her bölgesinde görev almaya başladı. Full fonksiyonel bir yapıya bürünen Bale sağdan, soldan, frikikten ve kafayla yaptığı ekstra işlerle 33 maçta 21 gole ulaştı ve 2012-13 sezonunda kariyer rekoru kırdı. Artık kendisi için yapılan ‘süperstar’ yakıştırmalarını fazlasıyla hak ediyordu.

Üzerine giydiği gömlek onu çok geçmeden Real Madrid’in radarına soktu ve kendisine ‘hayır’ diyemeyeceği astronomik bir teklif yapıldı. Tam 101 milyon Euro karşılığında La Liga’ya seviye atlayan Bale dünya 1 numarasına yerleşti. Bu rakam bir futbolcu için o güne kadar ödenen en yüksek rakamdı.

UNUTULMAZ ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ…

Dünyanın konuştuğu adam olmak elbette baskı yaratmıştı ama Galler Prensi çuvallamadı. Sahaya Real Madrid formasıyla çıktığı ilk anda kendisinin sıradan değil, olağanüstü bir yıldız olduğunu kanıtladı. Barcelona ile oynanan Kral Kupası Finali’nde kupayı getiren o unutulmaz depar golünün ardından yıllardır beklenen Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandıran golün altında da onun imzası vardı.

2017-2018 sezonunda Ronaldo’nun gölgesinde kalan ve sık sık yedek soyunan Bale Şampiyonlar Ligi Finali’nde Liverpool’a attığı akıl almaz golle tüm dünyaya ‘ben buradayım’ diye haykırıyordu. 4 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadığı Real Madrid’de 251 maça çıkan dünya yıldızı 105 gol 68 asistlik performansına rağmen aradan geçen 7 yılda taraftara kendisini bir türlü sevdirememişti.

MASKEYLE UYUYUNCA İPLER KOPTU

Son dönemde yaşadığı sakatlıklarla sürekli inişe geçen Bale için artık sabır taşmış, olay aracının yumruklanmasına kadar varmıştı. Kulüpte istenmeyen adam haline gelen Bale, Zidane ile birlikte ‘varmış’ gibi gözükse de aslında her şeyi kafasında çoktan bitirmişti.

Yılda 20 milyon Euro kazanan Bale’in taraftar ve kulüple arasındaki ilişki o kadar zedelendi ki sezon bitimine 3 hafta kala oynanan Alaves maçında oyuna alınmayınca tribünde maskesiyle gözlerini kapatarak uyudu. Bu hareket sonrası Madrid basını tarafından eleştiri oklarının hedefi haline gelen 31 yaşındaki futbolcu yönetimin de tepkisini çekince kapının önüne koyuldu.

İNGİLTERE’YE DÖNMEK İSTİYOR…

Tekrar Premier Lig’e dönmek ve kariyerini burada noktalamak isteyen Bale için şuan için 2 talip var. Daily Mail’de yer alan habere göre; 31 yaşındaki futbolcu ile İngiltere’den Manchester United ve eski kulübü Tottenham ilgileniyor.

İddiaya göre Real Madrid, 31 yaşındaki Gareth Bale için 25 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli istiyor. Ancak Bale’ın eski takımı Tottenham, oyuncunun yüksek yıllık ücreti nedeniyle transferde bir adım geride duruyor.

”REAL MADRİD İŞİ ZORLAŞTIRIYOR”

Geçtiğimiz günlerde milli takım kampında Real Madrid’deki geleceği hakkında konuşan Gareth Bale şu ifadeleri kullanmıştı; ”Her şey kulübün elinde ve dürüst olmak gerekirse işi zorlaştırıyorlar. Yapabileceğim tek şey işime devam etmek. Umarım bir şeyler yaşanır.”

Real Madrid ile sözleşmesi devam eden Gareth Bale, İspanyol ekibinden yıllık 20 milyon euro kazanıyor. Bale, 2013 yazında Tottenham’dan 101 milyon euro’luk bonservisle transfer edilmiş ve bu miktar o dönem dünya transfer rekorunu da beraberinde getirmişti.