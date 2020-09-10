Dünya Dursa Rüzgar Durmaz! Arkas Aegean Link Regatta için geri sayım başladı

Sürdürülebilir bir yarış olma hedefiyle düzenlenen yarış bu yıl “Dünya dursa Rüzgar durmaz” sloganı ile Türkiye Yelken Federasyonu'nun belirlediği kurallar ve Sağlık Bakanlılığı'nın Covid-19 önlemleri çerçevesinde tüm önlemler alınarak düzenleniyor. 41 teknenin ön kayıt yaptırdığı yarışçılar üç gün süresince Çeşme Marina, Sakız Boğazı, Kara Ada ve Ilıca Koyu güzergahında yelkenler rüzgarla buluşacak.

EAYK (Ege Açıkdeniz Yat Kulübü), Çeşme Marina ve Arkas iş birliğinde düzenlenen; Türkiye Yelken Federasyonu ve Çeşme Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleşen Arkas Aegean Link Regatta için geri sayım başladı. 11-13 Eylül tarihleri arasında kıyasıya mücadelenin yaşanacağı üç günlük rota boyunca, yarış katılımcılarının hijyen ve mesafe kuralları dahilinde güvenli yarışmaları için gerekli hazırlıklar tamamlandı. Bu yıl 41 teknenin ve 300 civarında yarışçının yer alacağı etkinlik yelkenlerin rüzgarla dansına sahne olacak. Yarışlar IRC A, IRC B ve Destek kategorilerinde yapılacak.

Tedbirler sıkı sıkıya uygulanacak

Çeşme Marina'da sağlık ve hijyen açısından yatçılar için bir dizi önlem alındı. Alınan önlemler kapsamında önceki dönemlerden farklı olarak marinada her teknenin tek pontonda bir arada olmasını engelleyecek bir sistem kuruldu. Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan “Tekneler ayrı pontonlara dağılmış vaziyette olacakları için tek bir saniteri ünite kullanımı olmayacak. Sosyal mesafenin korunması da böylelikle daha kolay sağlanacak. Saniteri üniteleri içerisinde kalabalık yaşanmaması için kontrollü giriş-çıkış yapılacak ve temizlik ekibi dezenfekte işlemlerini büyük bir titizlikle sürdüreceğiz”dedi. Ücretsiz maske temini, ana giriş kapısında ateş ölçümü, kapalı ve açık alanlarında el hijyen noktaları, kapalı alanların UVL cihazları ile düzenli olarak dezenfekte edilmesi, saniter ünitelerinde kâğıt havlu kullanımı, sosyal mesafe işaretlerinin yerleştirilmesi ve marina genelinde teması en aza indirmek için kapılara sensör yerleştirilmesi de diğer tedbirler arasında yer alıyor.

“Rüzgar Yanınızda Olsun”

Arkas Aegean Link Regatta hakkında konuşan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas şöyle konuştu: “2017 yılında Arkas Aegean Link Regatta adıyla yola çıktığımızda bu yarışın sürdürülebilir olacağını söylemiştik. Yaşanan talihsiz sürece karşın, yetkili mercilerin de izinleri doğrultusunda bu yıl da ara vermeden sürdürülebilirliğini sağlamaya gayret ettik. Sloganımız ‘Dünya dursa rüzgar durmaz' oldu. Yarışın tüm paydaşlarıyla, imkanlar dahilinde ve Covid-19 önlemleri kapsamında gerekli hazırlıklar yapılıyor. Çeşme Marina ve EAYK bu süreçte yoğun çalışıyor. Tüm yarışçılara güvenli bir yarış diliyorum, rüzgar yanınızda olsun”.

Yarış, Sosis Rota Ağırlıklı Olacak

EAYK Başkanı Akif Sezer de yarışla ile ilgili verdiği bilgilerde sosis rota ağırlıklı bir güzergah olacağını ifade etti. Sezer, Çeşme Marina, Sakız Boğazı, Kara Ada ve Ilıca Koyu ekseninde yarışçıların mücadele edeceğini belirtti. “Tüm dünyanın etkilendiği ve hepimizin bir an önce sağlıklı günlerin geri gelmesini beklediğimiz günlerde yarışçılar katılım konusunda çok ilgi gösterdi. 41 tekneden ön kayıt aldık “dedi.

Çeşme'de 2011 yılından bu yana düzenlenen Aegean Link Cup, 2017'den beri Arkas Aegean Link Regatta adıyla yapılıyor. Bu yıl 41 teknenin ön kayıt yaptırdığı yarışa son üç yılda 152 tekne katılmış, 1400 civarında yarışçı IRC ve Destek kategorilerinde mücadele etmişti.

Sağlık çalışanlarına teşekkür

Arkas Aegean Link Regatta'da yarışçıların giydiği t-shirtlerde sağlık çalışanlarına teşekkür mesajı yer aldı. Salgına karşı özverili bir biçimde tüm güçleriyle mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkürle birlikte tedbirli davranmanın önemi ve gerekliliği hatırlanıyor.