TFF Başkanı Nihat Özdemir her şeyi açıkladı! 12 yıl sonra bir ilk…

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de mutlu sona ulaşan Medipol Başakşehir ile Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Trabzonspor arasından oynanacak olan Süper Kupa finalinin Katar’da oynanmasına karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Medipol Başakşehir-Trabzonspor Süper Kupa finalinin Katar’da oynanacağını söyledi. Nihat Ödemir, beIN Sports’ta katıldığı programda “Başakşehir-Trabzonspor galibi Katar Süper Kupa galibiyle oynayacak” dedi.

Nihat Özdemir, yaptığı açıklamada “Süper Kupa’yı Katar’ın başkenti Doha’da oynayacağız. Oradan da önemli bir gelir elde ettik. Bizim Süper Kupa’nın galibi ile Katar’ın Süper Kupa galibi bir maç yapacak” ifadelerini kullandı.

Ocak 2021’de oynanması beklenen Süper Kupa finalinin gerek Covid-19 salgını, gerekse iklim koşullarından dolayı Katar’da oynanmasına karar verildiği belirtiliyor.

12 YIL SONRA YENİDEN YURT DIŞINDA

Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası’nın sahibinin karşı karşıya geldiği Süper Kupa finali, ilk kez 2006 yılında düzenlenmeye başlandı. Süper Kupa finalleri ilk 3 yıl Almanya’da oynanmıştı. Frankfurt, Köln ve Duisburg, Süper Kupa finallerine ev sahipliği yapan şehirler olmuştu.

Süper Kupa finali, son olarak 2008 yılında yurt dışında oynanmıştı. Duisburg’daki MSV-Arena’nın ev sahipliği yaptığı maçta Galatasaray, Kayserispor’u 2-1 yenerek şampiyon olmuştu.

NİHAT ÖZDEMİR’İN AÇIKLAMALARI

Yarın başlayacak sezonla ilgili düşüncelerini paylaşan Nihat Özdemir, “Yarın inşallah Rizespor-Fenerbahçe maçıyla 2020-2021 sezonuna başlıyoruz. İyi bir sezon diliyoruz. Bu sene zor bir süreç. Çünkü 21 takımlı ligle başlıyoruz. Hepimizin bildiği gibi 2020-21 sezonu sonunda aynı zamanda Avrupa Şampiyonası var, 12 Haziran’da İtalya’da İtalya ile finallere başlıyoruz. Ondan önce sezonu bitirmemiz gerekiyor. Bitirmemiz gereken süre de 6 Mayıs. Her takım 40 maç yapacak. Yeni başlayacağımız sezon gerçekten sıkışık tarihleri olan bir sezon. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah Allah yardım ederse futbol oynayarak sonlandırmayı hedefliyoruz. Geçen sezona başladık, iyi de gidiyorduk. Pandemi sebebiyle ara verdik Sonra tekrar başladık. Birçok kesim ‘oynanamaz, sonlandırın’ dedi. ‘Fransa gibi yapın’ dediler. Biz Sağlık Kurulumuza inandık. Futbola dönüş protokolümüze inandık. Sağlık Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Ömer Taşer ve ekibine, sağlık kuruluna teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanlığımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Bütün takımlarımızın COVID-19 testlerini başarıyla yaptılar. Sıkı bir protokol yaptılar. Takımlarımıza da teşekkür ediyoruz. Bizim talimatlarımıza harfiyen uydular. 1-2 basit vaka harici bir şey olmadı. Sezon sonunda bazı önemli kararlar alarak sezonu sonlandırdık. Yarın inşallah Rizespor-Fenerbahçe maçı ile başlıyoruz” dedi.

“Prensip olarak ilk maçlara gidiyorum”

Başkan Özdemir, “Yarın Rize’de misiniz?” sorusuna, “Evet, prensip olarak ilk maçlara gidiyorum. Geçen sezon Denizlispor-Galatasaray maçına da gitmiştim. Yarın da Rizespor-Fenerbahçe maçını Allah bir mani vermezse izleyeceğim. Allah kazalardan, belalardan saklasın. İyi bir sezon başlasın” ifadelerini kullandı.

Takım Harcama Limitleri hakkında açıklamada bulunan Özdemir, “Limit konusunda tartışmalar oldu. Bazı kulüpler itiraz ettiler. Bunların başında Fenerbahçe ve Kasımpaşa geliyordu. Limit konusunda son durum ne? Kasımpaşa şunu savundu. Oyuncu sattım, borcum yok. Ama benim limitim 69 milyon lira. Biz sezon başında Takım Harcama Limitlerinin nasıl yapılacağını tespit ettik. Kulüplerle karşılıklı görüştük. Bunları ilan ettik. Bu kriterlere göre bilançoları bize verdiler. Onları verirken her kulüp ne kadar harcama yapacağını zaten biliyordu. Borçlar gözüküyordu. Biz zaten her kulübün harcama limitini tespit ettik. Bunu ancak yüzde 15 geçerdi. O tarihten bu yana bir yanlışlık varsa, sponsorluk gelirleri varsa, bunların hepsini bildirilmesini ve rakamlara göre yeni harcama limitlerini bildirdik. Kasımpaşa’nın özel bir durumu var. Kasımpaşa diyor ki “bankalara borcum yok”. Ama bilançoda kendi ana şirketlerine borcu var. O da bir borçtur. Taleplerini Kulüp Lisans Kurulumuz inceledi. Neler yapacağını kendilerine bildirdiler. Bunu göz önüne alarak Fenerbahçe, Kasımpaşa, Ankaragücü gibi bütün takımlarımızın yeni harcama limitlerini bugünden itibaren kendilerine bildireceğiz ve lisansları çıkartıp sezona başlamış olacağız. Eğer yeni bir gelirleri varsa, futbolcu satışları varsa veya bir futbolcuyu yollarsa bütün bu gelir-giderleri düşerek; yeni gelirleri ilave ederek her takımı mevcut limitlerine ilave bir limit geliyor mu gelmiyor mu hesaplamasını yaparak vereceğiz. Kendileri bu rakamları benden daha iyi biliyorlar. Transferde ne kadar harcayacaklarını kendileri de iyi biliyor. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

“Bu sezonu sağlıkçılarımıza ihtaf ediyoruz”

Başkan Özdemir, “Sezonun isim sponsoru neden yok? Ligin adı neden yok?” şeklindeki soru üzerine de, “İlk defa 2014 Süleyman Seba’nın adıyla başladık. Sayın Yıldırım Demirören döneminde o isimle başladık. Bu sezon da isim koymamız bekledik. Bu konuyu Yönetim Kurulumuzda tartıştık aramızda. Bu sene acaba bir isim mi verelim; yoksa pandemi döneminde bize fedakarca yardım eden; pandemiden dolayı hayatını kaybeden bir çok sağlık ekibimiz olduğunu hepimiz biliyoruz. Sağlıkla ilgili bir isim mi koysak diye tartıştık. Bu sezonu sağlıkçılara ithaf etmek istiyoruz. Bütün sağlıkçılarımız için önemli etkinlikler yapmayı düşünüyoruz. Belki beIN SPORTS yalın olarak bu isim hakkını kullanarak önemli bir gelir elde ederse orayı da boş tutmayı düşünüyoruz. Bir hafta sonra bu ismi koyabiliriz. Şu unutulmamalı ki 2020-2021 ligini sağlıkçılara ithaf etmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“B Ligi için 3 kulübümüz başvurdu”

Süper Lig takımları için B Ligi kurulması kararıyla ilgili Özdemir, “Kulüpler Birliği’nden gelen önemli ısrarlar sonucunda B Takımları Ligi kurma kararı aldık. Kulüplerimize bildirdik. 7 Eylül’e kadar bize bildirmeleri gerektiğini açıkladık. Ligin 1., 2., 3.’süne önemli derecede ödüller vermeyi kararlaştırdık. Bu rakamları tespit edip kendilerine bildirdik. Fakat 7 Eylül akşamı sadece 3 takım katılmak istedi. Trabzonspor, Beşiktaş ve Göztepe lige katılmak istedi. Hiçbir başka takımdan böyle bir talep gelmedi. Çok istemesine rağmen Fenerbahçe’den de talep gelmedi. 3 takımla bu ligi oynatmamız söz konusu değil. Onun için geçen sene olduğu gibi U19 ile bu işi çözmeye çalışacağız” dedi.

“Yeni sponsorluklar için görüşmelerimiz sürüyor”

Başkan Nihat Özdemir, Futbol Federasyonu’nun bütçesinin 1 milyar TL sınırına gelmesi hakkında, “Maşallah diyelim. 8-10 yılda 150 milyon liradan 1 milyar liraya çıktık. Giderlerimiz de arttı. Kulüplere tesis yardımları, tesis yapımı gibi giderlerimiz oldu. Geçen seneden bu yana gelirlerimizde yüzde 30 bir artış gösterdik. Hedefimizden 49 milyon lira geride kaldık. Çünkü pandemi oldu. Hedeflediğimiz rakamdan 49 milyon liradan aşağı kaldık ama yeni sponsorlarla anlaştık. Anlaşmalar yapmaya devam ediyoruz. Turkcell ve Mercedes-Benz eski sponsorlarımızla uzattık. DenizBank, BtcTurk, Mc’Donalds e dün de Misli.com ile anlaşmamızı imzaladık. Şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. Birkaç sponsorla daha anlaşma yapabiliriz” diye konuştu.

“Takımlarımız artık ceza alsın istemiyoruz”

Kulüplerimizin UEFA ile ilgili Mali Fair Play konusunda sorun yaşayıp yaşamadığı konusunda Özdemir, “UEFA ile mali yapılar hakkında, Finansal Fair-Play hakkında sıkı bir çalışma içindeyiz. 2016 yılına dayanan Trabzonspor’un bir olayı oldu. Bu sene Avrupa’dan 1 yıl men cezası aldı. Sayın Servet Yardımcı’nın büyük uğraşlar vermesine rağmen UEFA dışındaki bir kuruluş tarafından men cezası geldi. Trabzonspor CAS’a müracaat etti. Ama CAS izin vermedi. Trabzonspor 1 yıl ceza aldı. İnşallah Kulüp Lisans Kurulu ve harcama limitlerinden dolayı inanıyorum ki hiçbir takımımız ceza almayacak. Zaten önemli cezaları biz keseceğiz. Müsaade etmeyeceğiz. İnanıyoruz ki birkaç yıl içinde takımların bütçesi düzelecek. Borç yapılandırılması yapılmış olacak. Burada durmayacağız. İlk birinci hedefimiz TFF 1. Lig’e Takım Harcama Limitleri getirmek. Sistem oturursa 2. Lig ve 3. Lig takımlarına da bu limitleri getirmek istiyoruz. Bu takımlar Süper Lig’e geldiğinde sağlam mali yapılarla gelecekler” açıklamasında bulundu.

“Sağlık Bakanlığımız ile sürekli görüşüyoruz”

Başkan Özdemir, “6 Mayıs 2020’de Süper Lig’in 12 Haziran’da başlaması için kulüplerle anlaştınız. Sağlık Bakanı, “TFF özerktir kendi karar verir” dedi. 1 Ekim’de maçlar yüzde 30 ile oynatacağız dediniz. Sağlık bakanı, “Bizim böyle bir düşüncemiz yok. Bilim Kurulu’nun da böyle bir düşüncesi yok” dedi. Neler oldu? Sorusuna şu yanıtı verdi:

“Bu kararı almadan önce Sağlık Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ömer Taşer ile birlikte Sağlık Bakanımızı ziyaret ettik ve kendileri ile görüştük. Vaka sayıları, vefat sayıları çok düşmüştü. 13-14 civarı sayılardaydı. Sayın Bakanımıza, “Yüzde 30 seyirci almak istiyoruz. Localarda seyirci almak istiyoruz” dedik. Bakanımız, “Eylül ayında bunu oynamanız mümkün değil, 1 Ekim’de oynayabilirsiniz” dedi. Döndük. Oturduk konuştuk. Oy birliği ile bu kararı aldık. Ekim ayı başından itibaren yüzde 30 seyirci ve localarda seyirci kararı aldık. Fakat pandemi çok yükseldi. Sayılar çok arttı. Vaka sayıları 1600 civarlarına, vefat sayıları da 50 civarlarına yaklaştı. Sağlık Bakanlığı’nın aldığı karar neticesinde, “Bu maçları seyircili oynatmayın” dediler. Karar aldılar. Biz de TFF olarak sağlığa zarar verecek herhangi bir olayın içinde olmamız söz konusu değil. Herhangi bir gol anında, son dakika gollerinin hemen akabinde taraftarları tutmak, sakinleştirmek söz konusu değil. Bunun tehlikeli olabileceğini düşünen sağlık bakanlığı ve bilim kurulu bize bildirdi. Biz de buna göre karar aldık. Bizim karar verdiğimiz gün vefat sayısı 12-13 iken; bugün 50-55… Bugün İspanya, Türkiye’den çok daha kötü durumda. Biz de ilk yarıya kadar seyircisiz oynanacak dedik. Fakat baktık ki sayılar düşüyor; bakanlığımızla istişare ederek yolumuza seyircili devam edebiliriz. 30 olmaz 20 olur… Şunu herkes bilmeli ki normal bir zamanda yaşamıyoruz. Her gün yeni bir gün; her gün yeni bir şart… Geçen yıl ne pandemi vardı, ne bir şey vardı. Gelirler biliyorsunuz düştü. Sponsor gelirleri düştü. beIN SPORTS ile görüşmelerimiz devam ediyor. Görüşmelerimiz devam ediyor. 2 yıl bitti. 3. Yılımızdayız. 2 yılımız daha var. Biz istiyoruz ki sözleşmemizi uzatalım. Gördüğüm kadarıyla onlar da sözleşmeleri uzatmak istiyor. Birkaç gün içinde yeni sezonla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor.”

“Yasa dışı yayınların engellenmesi için çaba gösteriyoruz”

Kaçak yayınlar hakkında açıklamada bulunan Nihat Özdemir, “Bununla ilgili beIN SPORTS ve yetkileriyle önemli toplantılar yaptık. Bu işin telif hakları olduğu için Kültür ve Turizm Bakanlığından randevu aldık. Konuyu anlattık. Yüzde 35 civarında yayınlar legal olarak yapılıyor, yüzde 65 illegal olarak yapılıyor. Bence en büyük kayıp; Türkiye Cumhuriyeti’nin vergi kaybıdır. Eğer biz kaçak yayınları düşürürsek siz 600 milyon lira daha vergi ödeyebilirsiniz. Teknik kadrolar ile görüşmeler başladı. Profesyonellerimiz Ankara’ya gittiler. Daire başkanları seviyesinde görüşmeler yapıldı. Bununla ilgili yasaya ihtiyacımız var. Bu yasayı gerçekleştirebilirsek illegal yayının önüne geçeceğiz. Aynı olay İddaa’da var. Onun için çıkacak bu yasa hem beIN SPORTS yayınlarını, hem de bahis oyunlarını etkileyecek. Tahmin ediyorum ki 4 bakanlığın koordinasyonluğunda çıkacak bir yasa bu. Hazine ve Maliye Bakanlığı olmalı, İçişleri Bakanlığı olmalı, Kültür ve Turizm Bakanlığı olmalı, Spor Bakanlığı olmalı. Bu iş yasalaşmalı. Bu konu ivedilikle gereklidir. Ekim ayında TBMM yeniden açılacak. İnşalllah bu yasa hazırlanıp meclise sevk edilir” dedi.

“1-2 arkadaşımızın tek amacı kaos yaratmak”

1 Eylül’de Ankara’da yapılan Olağan Genel Kurul ile ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Özdemir; “Genel Kurulu Ankara’da yaptık. Genel Kurul kararını alırken bunu nasıl yapacağımızı tartıştık. Sonunda Ankara’da bir otelde, seyreltilmiş oturma düzeninde bir Genel Kurul yapma kararı aldık. Yaz ayındayız. Seçim yok. Olağan bir Mali Genel Kurul olma sebebiyle bir çok arkadaşımız telefonla beni arayarak gelmek istemediklerini söyledi. Pandemiden çekindiklerini söyledi. Biz bir problem olacağını düşünmedik. Öyle bir şey de olmadı. Asgari üye sayısının 10 fazlasıyla kongremizi yaptık. Şunu ifade edeyim. Kongrede gerçekten başlangıcında Başkan Vekillerimiz Sayın Erhan Kamışlı, Sayın Mehmet Baykan çıktılar; bilançolar hakkında geniş çaplı açıklama yaptılar. Bütün kararlar oy birliğiyle çıktı. Bir arkadaşımız ‘sahte imzalar var’ dedi. Ben sahte imza ile neden tamamlayayım. 1 Eylül’de olmazsa; 2 Eylül’de; olmazsa 9 Eylül’de yapacaktık. Kim olduğunu söylemek istemiyorum. Kişisel veriler sebebiyle bunu açıklayamıyorum. O arkadaşımız gelip bu belgeleri inceleyebilirler. Her bir arkadaşımıza telefon açıp imza attınız mı diye sorabilirler. Bunu yapmazlarsa onları suçluyorum. Önemli olan o arkadaşlarımızın niyeti… 1-2 arkadaşımız… Çok fazla değil. Sadece istedikleri bir şey var. Kaos yaratmak… Bakıyorum Kulüpler Birliği toplantısında, bana çektiği mesajlarda selamlar, sevgiler, dualar… Sonra Kulüpler Birliği gruplarında bana içindekileri kusmalar… Sadece kaos yaratmak istiyor. Onun haricindeki 20 kulübümüz o kaosu yaratmak için izin vermiyorlar. O cevapları anlama konusunda idraki de yok. O cevapların anlamını çok iyi anlar” ifadelerini kullandı.

“MHK ve hakemlerimize çok güveniyoruz”

Merkez Hakem Kurulu’ndaki görev değişimi konusundaki soru üzerine Başkan Özdemir, “Zekeriya Alp ve Kurul üyelerine teşekkür ediyorum. Geçen sezon gençleştirme operasyonuna girdiler. Bizim TFF Yönetim Kurulu’na yapılacak değişiklikleri gönderdiler. Fakat kendisinden çok memnun olmama rağmen; geçen seneyi çok iyi geçirmemize rağmen kendileri bizimle çalışmak istemediklerini belirttiler. Biz de saygı duyup teşekkür ettik. Sonra MHK Başkanlığı için gündemimizde 3-4 isim vardı. Hepsini tartıştık. Sonra Serdar Tatlı’ya karar verdik. Kendisi de 9 kişilik üyeyi sundu. Biz de araştırmalarımızı yaptık ve yönetim olarak kendilerini atadık. Zaman sıkışıktı. Hemen seminer çalışmalarına başladılar. Kategoriler ayarlandı, atamalar yapıldı. Yarın sezona başlıyoruz. İlk gün hakemleri tayin ettiler. Hatta Süper Lig’de ilk hafta oynanacak 2 maça da ilk kez görev yapacak hakemlerimize şans tanıdılar. Ben inanıyorum ki hakem kadromuz iyi niyetli, düzgün insanlar. Bize iş düştüğü kadar kulüp yöneticilerimize, teknik direktörlerimize ve medyaya önemli görevler düşmektedir. Her sene değişik kararlar alınıyor. Hakem seminerinde bize bunları anlattılar. Herkes bu değişiklikleri iyi irdelemesi lazım. Yarın medya önüne çıktıklarında haklı şekilde tenkit etmeleri lazım. Aynı şekilde medyadaki arkadaşlara da iyi çalışmalarını öneriyorum. VAR’da 3. yılımız. Bu sene ustalık zamanımız. Ama şunun altını çizerek söyleyeyim; UEFA ve FIFA dahil bizim VAR sistemimizi örnek olarak gösteriyorlar. Hem teknik yönden, hem arkadaşlarımız yönünden… Bu sene 20 kişilik kadro yapmaya çalışıyorlar. İnşallah başarılı olacaklar” dedi. Özdemir, “Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu adaylar arasında var mıydı?” sorusu üzeni de Özdemir; “Hayır yoktu. Onların artık MHK başkanlığı teklifini kabul edeceklerini tahmin etmeyeceğim için yoklardı. Gündemimize gelmedi” dedi.

Özdemir ayrıca “VAR’ı ikiye ayırıyorum. Bir tanesi ofsaytla ilgili alınan kararlar. Hiçbir teknik adam ofsayt kararlarıyla ilgili gol verilirse veya iptal olursa itirazları olmuyor. Ofsayt sistemi oturdu diyebilirim. Diğer konularla ilgili önemli tartışmalar olmakta. Bu tartışmalarda sürenin uzadığı belirtiliyor evet. beIN SPORTS da bizim en büyük destekçimiz. Onların da destekleriyle bu görüntüleri kendilerine iletebilirsek; daha net kararlar alınabilir. Süre kısalabilir. Bazı zamanlar evet uzadı. Ofsayt çizgileri çizilemedi. Teknik olarak karar vermede bazı sıkıntılar yaşadık. İnşallah bir daha yaşamayacağız” değerlendirmesini yaptı.

“A Milli Takımımızın aldığı skorların nedeni Pandemi”

A Milli Takımımızın Uluslar Ligi’ndeki skorlarını değerlendiren Özdemir, “2 maçta 1 puan aldık. Neticesi Pandemi… Sonrası sahaya çıkan Milli Takım… Milli takımımız Avrupa Şampiyonası’nı garantiledi. İtalya ile oynayacağız. Bunları hayal ederken Pandemi olayı meydana geldi. 10 aydır milli maç oynamadık. Bir çok oyuncumuz önemli rahatsızlıklar geçirdiler. Ne Türkiye’de ne de Avrupa’da ligler başlamadan Şenol Hocamız takımı davet etti. 2 gün çalışmayla Sivas’ta Macaristan maçına çıktık. Şenol hoca oynatarak kadroyu görmek istedi. İlk yarı daha kötüydük. İkinci yarı takım toparlandı. Sonra Sırbistan’a gittik. Sırbistan güçlü bir takım. Takımımız 9 oyuncu değiştirerek sahaya çıktı. Maçın başından sonuna kadar iyi oynadık. Öyle oyuncularımız var ki iki idmanla anca sahaya gelmişlerdi. Bu şekilde berabere kalarak döndük. Kazanmak isterdik ama olmadı. Ekim ayında 3 tane maçımız var. Bir tanesi Rusya, bir tanesi Sırbistan… Aynı şekilde Almanya’da Almanya ile oynayacağız. Milli Takımımız Köln’de Almanya ile oynayacak; sonra Rusya’ya gidecek. Sonra Sırbistan ile oynayacak. Daha iyi bir performans sergileyeceğimizi düşünüyorum. Yeni isimler bulduk. İnşallah onlardan da verim alacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

“Kulüpler Birliği’nin ortak kararıyla Süper Lig’i 21 takıma çıkardık”

Yeni sezonda Süper Lig’de düşmenin nasıl olacağına dair “4 takım düşecek; 3 takım çıkacak. Gelecek sezon 20 takım olacak. Yine TFF Yönetimi olarak oturacağız; 2022-2023 için de bir karar vereceğiz” diyen Özdemir, “21 takım yaptınız, pişman mısınız?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Hayır pişman değilim. Çünkü bu kararı alırken; liglere başlarken Kulüpler Birliği’nde bizi toplantıya davet ettiler. Orada 7 kulüp ‘bu sene ligde düşme olmasın’ diye talepte bulundular. Biz böyle bir şeyin olamayacağını ifade ettik. Zaten ligler başlamadan böyle bir şeyin olamayacağını belirtmiştik. Kasımpaşa, Beşiktaş ve Fenerbahçe de vardı bu isimlerin içinde. Bunlar da küme düşmenin kalkmasını istemişlerdi. Biz olmayacağını ifade ettik. Ligleri tamamladık. Sonra bir çok takım talepte bulundu. Söz gelimi Malatyaspor. ‘Oyuncularım gelmedi ligden düştüm’ dedi. Kulüpler Birliği ortak bir karar aldılar. Bu sene düşmenin kalkmasını istediler. Pandemiyi gerekçe gösterdiler. Biz de oturduk arkadaşlarla, küme düşmeyi kaldırdık. Tüm liglerde kaldırdık. Zor bir sene olacak. Sıkışık bir sene olacak.”

“Süper Kupa’yı Doha’da oynamayı planlıyoruz”

Sezon takviminin sıkışık olacağını ifade eden Özdemir; “Ziraat Türkiye Kupası maçlarımız var. Onları araya sıkıştırmaya çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi maçlarımız var. Başakşehir gruplara direkt kaldı. Sivasspor direkt kaldı. Beşiktaş, Alanyaspor, Galatasaray’ın şansı var. Hafta içleri aralık ayına kadar zaten dolu. Yeni yılda 9 hafta içi maç oynayacağız. Haftanın 7 günü maç günü olacak neredeyse. Bunun yanı sıra Süper Kupa’yı Doha’da oynayacağız. Oradan önemli bir gelir elde ettik. Başakşehir ile Trabzonspor oynayacak. Bunların galibi ile Katar’ın Süper Kupa’nın galibi bir maç yapacak. Türk futbolunu tanıtmak istiyoruz. Bu anlaşmayı da bitirdik. Yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Seyircili maç kararı sadece bizim vereceğimiz karar değil”

Yeni sezonda seyircili maçların ne zaman oynanacağına dair Özdemir; “Bu bizim vereceğimiz bir karar değil. Tabi ki kulüplerimiz taraftarlı, seyircili oynamak istiyor. Hakemler bile seyircili maç yönetmenin daha kolay olduğunu ifade ediyor. Herkes bunu istiyor. Ama pandemi şakaya gelmiyor maalesef. Kimsenin sağlığını riske atamayız. Sağlık vazgeçemeyeceğimiz bir nokta. Şartlar uyarsa oynatabiliriz ligleri. En kısa zamanda seyircili maçlara geçmek istiyoruz. Ama bu kararı sadece biz veremeyiz” yorumunu yaptı.

Özdemir, pandemi sürecinde tüm kurumlarla görüştüklerini ifade ederek, “Yalnız Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile değil; Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile de istişare ederek bazı kararlar alıyoruz. Alacağımız her kararı istişare ederek almak zorundayız. Her aldığımız karar; her konuda istişare ederiz. Ama kararı TFF verir. Sağlık Bakanı, “Karar TFF’nindir” diyor. Ama bazen öyle kararlar almak zorundayız ki mecbur kalıyoruz. Ben yarın seyircili oynatmak isterim. Ama Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu, “Oynatmanızı uygun bulmuyoruz” diyor. Biz de bu kararı uyguluyoruz. Mutlaka onlar ile görüş alışverişinde bulunuyoruz” dedi.

“Atatürk Olimpiyat Stadı finale hazır”

Özdemir, “2021 Şampiyonlar Ligi Finali’ne hazır mıyız?” sorusuna, “Bu sene mayısta yapılacaktı; olmadı. Portekiz’e aldılar. İnşallah bu sene seyircili oynanacak bizde. İstanbulumuzun fetih tarihi olan 29 Mayıs 2020’de oynanacak. Olimpiyat Stadımızı test ettik. Her yeri hazır. Her şey dört dörtlük hazır. UEFA’dan geçer not almış bir stadımız. Ümit ediyorum ki 29 Mayıs 2021’de seyircili iyi bir final olsun. Stadımız şu an hazır” şeklinde konuştu. Özdemir, “Milli maçlarımızı saha, zemin ve hava şartlarına göre oynayacağız. Rüzgarları önleme projemiz var. Onu da yaptıktan sonra Milli maçların oynanacağı bir stat olabilir. Karagümrük’ün stadı yok şu anda. Her zaman Olimpiyat Stadı emre amade. Karagümrük’ün talebi var. Her zaman kabul ederiz. Karagümrük’ün stadı sisteme uygun değil. Hatay’ın yeni stadı yetişmedi. Eski stadı yetiştiremediler. O maçı Gaziantep’e aldık. Hatayspor-Başakşehir maçı Gaziantep’te olacak” ifadelerini kullandı.

“Bizim sorumlu olduğumuz kişiler kulüp başkanlarımız”

Nihat Özdemir, pandemi sürecinde alınan kararlarla ilgili teknik direktörlerin serzenişlerini olduğu ile ilgili soruya, “Haksızlar. Benim muhatabım teknik direktörler olamaz. Ben seçilmiş kulüp başkanları ve yönetimleri ile muhatap olabilirim. Öyle kulüpler var ki 3 teknik adamla çalışıyor aynı sezonda. Ben başkanlarla muhatap olabilirim. Teknik adamlar, Başkanlar ile görüşüp isteklerini iletir. Onlar da bize iletir. Şenol Güneş ile görüşebilirler. O da bize aktarabilir. Bizim sorumlu olduğumuz kişiler kulüp başkanlarıdır” açıklamasını yaptı.

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil’in istifa ettiğine dair iddialar için de Özdemir, “Halen görevinin başında. Benim bildiğim istifa yok. Mehmet Sepil halen görevinin başında. Halen kendisini arıyorum. Onunla görüşüyorum. Çok iyi bir insan. 1 seneyi geçen sürede verimli çalışmalar yaptık. İyi bir iş adamı. Kolayca anlaşabiliyoruz kendisiyle. Onunla birlikte yürümek isteriz” dedi.

“Hepimiz birbirimize destek olmalıyız”

Son mesajının sorulması üzerine Nihat Özdemir; “Bilhassa şunu ifade etmek istiyorum. Her yönden sıkıntılı bir dönem. Hepimiz birbirimize destek olmalıyız. TFF bir tarafta, bir tarafta kulüpler. Ama bence önemli bir görev de medyaya düşmektedir. Medyada herkes inanmalıdır ki TFF tüm kurullarıyla hem şeffaf, hem de adil davranmak üzere her türlü çalışmayı yapmaktadırlar. Birbirimize destek olalım. TFF’nin yürüttüğü Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. Lig, Misli.com 3. Lig… Hep birlikte oynayarak sezonu tamamlamaya çalışalım. Medya da bunun bir tarafı, kulüpler de bir tarafı. Biz üçümüz koordineli bir şekilde çalışırsak bu işi götürürüz. Kim hak ettiyse düşer ya da şampiyon olur. Herkesin çok zevk aldığı, ilgiyle izlediği futbolu iyi bir noktalara taşırız” diye konuştu.

“Göreve geldiğim günden beri rahat yüzü görmedim”

Nihat Özdemir son olarak “İstifa etmeyi hiç düşündünüz mü?” sorusuna; “Hayır. Görev sürem boyunca futbola hizmet etmeye çalışacağım. Ama çok yoruluyorum. Göreve geldiğimden beri rahat yüzü göremedim. Geldik, ekonomik zorluklar. Ardından pandemi… 1000 yılda olacak şeyler oldu. Geçen dönem de TFF Başkan Vekiliydim. Sayın Demirören başkandı, ben de başkan yardımcısıydım. Ama hiç böyle günler yaşamadık. Ben göreve geldiğimden beri rahat yüzü görmedim. Hep sıkıntı, hep dert. Elimizden geldiğince bu işi götürmeye çalışacağız. Hakemlerimizin, kadrolarımızın, futbolcularımızın futbol şansı yanında olsun. Hakemlerimiz iyi maç yönetsin. Adil maç yönetsin. Herkese eşit mesafede olsun. Hakem şansları, futbol şansları yanında olsun. İnşallah iyi bir sezon geçiririz” cevabını verdi.