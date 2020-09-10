GÜN geçmiyor ki Türk futbolunda kaos yaşamayalım. Sezon cuma günü başlıyor ama ortada ne yayıncı kuruluş var ne de futbolu yönetenlerden bir ses! Digiturk-TFF-KBV üçgeninde yaşananlar Mehmet Sepil'in istifa kararı ile noktalandı. Perde arkasında yaşananlara bakalım…

GÜVEN BUNALIMI VAR

KULÜPLER Birliği Vakfı (KBV) ile federasyon arasında bir süredir güven bunalımı var ve bu hızla derinleşiyor. Çünkü TFF, yayıncı kuruluş Digiturk ile yaptığı görüşmeleri paylaşmıyor. En azından konuştuğum başkanlar böyle söylüyor. Deniyor ki “Bir sözleşme var ama görmüyoruz, değişiklikleri bilmiyoruz…” KBV Başkanı -artık eski diyelim- Mehmet Sepil, bu konularda çok hassas. Aldığım bilgiye göre Spor Bakanı'nın da onay verdiği hatta Servet Yardımcı'nın da kulüplere gösterilmesini istediği anlaşmanın orijinalini kulüpler bir türlü göremedi ve Sepil de bu duruma üzülüp istifa kararı aldı.

SON DAKİKA TELEFONU VE…

BAŞKANLAR, ‘indirim de indirim' diyen Digiturk'ün CEO'su Yousef Al Obaidly'nin, “Benim TFF ile anlaşmam var” lafını mesaj olarak algılamış. Bir anlaşma varsa bunu kulüplerin öğrenme hakkı vardır öyle değil mi? Böyle olunca kulüpler de soruyor: “Acaba ne saklıyorlar.” Mehmet Sepil de bu anlaşmanın içeriğini öğrenmek için bir heyet belirlemiş. Anlaşmada ismi bende saklı iki kulübün profesyoneli tayin edilmiş. Bu iki güzide kulübümüzün temsilcisine aynı anda telefonlar geliyor ve yarı yoldan geri dönüyorlar. İşte Sepil'i istifaya götüren süreç de böyle başlıyor.

YENİ BİR SÜREÇ BAŞLAYACAK

ÖĞRENDİM ki Mehmet Sepil'i en çok üzen, her karara karşı geldiğini düşündüğü bu iki kulüp… “Ben artık bu işi yapamam, motivasyonum bozuldu” demiş Mehmet Başkan ve Digiturk ile yapılan son toplantıya da katılmamış. Gelecek haftaki toplantıda istifasını sunacak. Ondan sonra ise yeni bir süreç başlayacak. Bekleyelim görelim…

ÇEBİ FAVORİ ADAY

TFF, KBV Başkanı'nın kendi istediklerini yapacak biri olmasını istiyor. Aslında Mehmet Sepil'i de o düşünceyle getirdiler ama başka duruşu ve çalışmalarıyla bunun aksini ispat etti. Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ismi KBV Başkanlığı için geçiyor ancak bir sonraki dönem kulüp başkanlığını yapmayacağını ifade etmişti o. Aday olacağını düşünmüyorum. Duyduğuma göre Ahmet Nur Çebi'nin adı ağır basıyormuş. Kulüplerin de desteğini aldığını öğrendim. Takip edeceğiz.

YAYIN OLMAYABİLİR!

MAÇLARIN başlamasına sayılı saatler kala, kameraman çalıştırmayan, canlı yayın arabası olmayan, bugüne kadar birçok insanı işsiz bırakan beİN Sports'un maçları nasıl yayınlayacağı merak konusu. Rize-Fenerbahçe maçı cuma günü ama ortada ne yayıncı kuruluş ne de teknik alt yapı var… Taşeron olarak kullanılan bir medya kuruluşuna 30 milyon dolar borcu olduğu iddia ediliyor. Bu grup kendi kanalının yayınını kestiği gibi ticari ilişkisini de bitirdi.

MEHMET SEPİL NE YAPTI?