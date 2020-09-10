Anadolu Efes farklı kazandı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında katıldığı hazırlık turnuvası Gloria Cup 2020'de TOFAŞ ile karşılaştı.

Anadolu Efes, TOFAŞ’ı 95-56 mağlup etti. Gloria Sports Arena'da oynanan maça Semaj Christon, Batın Tuna, Sean Kilpatrick, DJ White, Muhsin Yaşar beşiyle başlayan Bursa temsilcisi, 3. dakikayı Semaj Christon'ın sayılarıyla 5-4 önde geçti. Rakibin basketlerine Sean Kilpatrick ve Dj White ile karşılık veren Bursa ekibi, 6. dakikada skoru 12-16 yaparken, çeyrek 18-23 İstanbul temsilcisinin üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci periyoda üç sayılık basketle başlayan Anadolu Efes'e Jeremy Simmons'ın basket-faul'üyle karşılık veren TOFAŞ Basketbol Takımı, Sean Kilpatrick'in orta mesafeli basketiyle 12. dakikada farkı 3'e çekti: 23-26. Muhsin Yaşar'ın sayılarıyla takibini sürdüren Mavi Yeşilliler, Sean Kilpatrick'in üçlüğüyle 17.20'de skoru 30-40'a getirse de soyunma odasına önde giren taraf 32-47'lik skorla Anadolu Efes oldu.

Üçüncü çeyreğe 7-0'lık seri ile başlayan rakibinin bu serisine Nuni Omot ile son veren TOFAŞ, kalan bölümde farkın açılmasını önleyemedi. Son periyoda 47-75 geride giren TOFAŞ Basketbol Takımı, parkeden 56-95 mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes karşısında TOFAŞ'ta Semaj Christon 14 sayı-5 asist-4 ribaund ile oynarken; Sean Kilpatrick 11 sayı-Jeremy Simmons 9 sayı üretti.

TOFAŞ Basketbol Takımı, Antalya kampında sıradaki maçını 11 Eylül Cuma günü Galatasaray Doğa Sigorta ile yapacak. Gloria Sports Arena'da turnuva dışı olarak oynanacak özel karşılaşma saat 14.30'da başlayacak.