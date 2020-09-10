3 yılda 60 milyon Euro! Fenerbahçe oyuncu satışında ekol olma yolunda…

EKONOMİK olarak zor bir dönemden geçen Türk futbolunun kurtuluşu oyuncu satışında… Fenerbahçe de bu fikri savunanların örnek gösterdiği kulüplerden biri olma yolunda. Vedat Muriqi'in 18 milyon Euro artı 2 milyon Euro'luk bonuslar karşılığında Lazio'ya satılması beklenirken sarı-lacivertliler, hem ‘yetiştirici kulüp' olma yolunda adımlar atıyor hem de oyuncu satışından ciddi paraları kasasına koyuyor. Son iki yılda önemli işler yapıldı.

ELJIF 120 KATINA SATILDI

180 bin Euro'ya alınan Eljif Elmas 16 milyon Euro artı bonuslara Napoli'ye satıldı. 3.5 milyon Euro'ya gelen Vedat Muriqi'ten de hatırı sayılır bir kâr edilecek. Ucuza alıp yüksek fiyata satma modelini yerleştiren sarı-lacivertliler, Avrupa'daki örnek kulüpler arasına girmek istiyor. Ali Koç başkanken satılan Josef, Giuliano ve Fernandao'dan da kulübe önemli gelir sağlandı; son üç yılda kasaya 60 milyon Euro girdi.

MİHA ZAJC SIRADA

FENERBAHÇE, Genoa ile Miha Zajc'ın transferi konusunda temaslarını sürdürüyor. 3 milyon Euro karşılığında bu oyuncu İtalyan ekibinin yolunu tutacak. Sloven yıldız, Genoa ile 4 yıllık imza atacak.

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