3 sene önce temeli atılan Yeşilce Stadı’nda elektrik bile yok

İSTANBUL'UN en yoğun nüfusunun yer aldığı ilçelerin başında gelen Kağıthane'deki Yeşilce Spor Tesisi'ndeki sorunlar vatandaşları rahatsız etmeye başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2017'de inşaatına başlanan spor kompleksini bir an önce halkın hizmetine açmak için Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne mülkiyet ile ilgili muvafakatname verilmesi için 3 kez farklı tarihlerde başvurdu. Ancak Milli Emlak, henüz dönüş yapmadı bu nedenle sıkıntılar tavan yaptı. Gençlik ve Spor Müdürlüğü de devrede.

İBB'YE AİT DEĞİL!

YEŞİLCE Spor Tesisi için İBB'nin mülkiyet belgesi başvurusu sonuçlanmayınca BEDAŞ, elektrik aboneliğini gerçekleştirmiyor. Eş zamanlı olarak Kağıthane Belediyesi'nden yapı ruhsatı alınarak BEDAŞ'tan elektrik aboneliği süreci yürütülmek istendi ama Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin mülkiyetin İBB'ye ait olmamasından dolayı ruhsata izin vermedi. Yetkililer, tüm belgelere sahip olmalarına rağmen Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün bir dönüş yapmamasından dolayı tedirgin bekleyişini sürdürüyor.

YEŞİLCE STADI GENEL BİLGİLER

-Toplam alan 38.000 metrekare.

-780 araçlık 3 katlı kapalı otopark.

-Futbol Sahası 1 adet (56mx93m)

-Tribün 2 adet (Koltuk sayısı 1102)

-Fitness Salonu 2 adet (Her biri 320 metrekare)

-Soyunma Odası 8 adet (4 adet futbol, 2 adet hakem futbol, 2 adet fitness)

-İdari oda 2 adet ve çeşitli amaçlar için (Toplantı odası, eğitmen odası, malzeme odası) 4 adet ofis

-Güvenlik Odası 1 adet (Futbol)

-Mescit odası 4 adet (Tribün altında 2 adet mescit)

-Sağlık odası 2 adet (Fitness salonlarına ait 1 adet)

-WC 12 adet (6 engelli 6 normal)