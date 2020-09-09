Trabzonspor Manuel da Costa’nın sözleşmesini feshetti

Trabzonspor’un KAP’a yaptığı açıklamada, “Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Manuel Marouan Da Costa Trindade arasındaki 31.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecek. Bordo mavili ekiple 11 Süper Lig maçında forma giyen Da Costa, 1 gol atma başarısı gösterdi.

Türkiye’de ilk kez 2013 yılında Sivasspor forması giyen Da Costa, 2015’te Olimpiakos’a transfer odu. 2017’de Başakşehir’e gelen Da Costa, 2 sezon İstanbul ekibinde mücadele ettikten sonra Suudi Arabistan takımı Al-Ittihad’a geçti.