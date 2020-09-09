Süper Lig’de ilk haftanın hakemleri belli oldu!

Süper Lig’de 2020-21 sezonu resmen başlıyor… Hafta sonu oynanacak maçlarla birlikte açılış yapacak olan ligde ilk haftanın hakemleri de belli oldu.

Sezonun ilk derbisinde pazar günü saat 20:00’de oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde görev Ali Şansalan’a verildi. Cuma günü açılışında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadelede ise Arda Kardeşler görev yapacak.

Cumartesi saat 20:00’de Galatasaray’ın Gaziantep FK önündeki ilk sınavında da Bahattin Şimşek görevlendirildi.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Başakşehir haftanın kapanışında ligin yeni ekibi Hatayspor’a konuk olacak. Mücadelede Mete Kalkavan düdük çalacak.

İŞTE DİĞER KARŞILAŞMALARDA GÖREV ALACAK HAKEMLER: