Süper Lig ne zaman başlayacak? Maçlar seyircili mi?

Corona virüs salgını nedeniyle takvimde değişikliğe gidilen Süper Lig’in başlama tarihi geçtiğimiz haftalarda belirlendi. Süper Lig 11 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak.
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
11 Eylül 2020 Cuma günü başlayacak olan Süper Lig’in bitiş tarihi 16 Mayıs 2021 Pazar olarak belirlendi. 2020-2021 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi daha sonra ilan edilecek.
TRANSFER DÖNEM NE ZAMAN SONA ERİYOR?
2020-2021 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi daha sonra ilan edilecek.
SÜPER LİG’DE YER ALACAK TAKIMLAR
Alanyaspor
Ankaragücü
Antalyaspor
Başakşehir
Beşiktaş
Çaykur Rizespor
Denizlispor
Fenerbahçe
Galatasaray
Gaziantep FK
Gençlerbirliği
Göztepe
Kasımpaşa
Kayserispor
Konyaspor
Sivasspor
Trabzonspor
Yeni Malatyaspor
Hatayspor
BB Erzurumspor
Fatih Karagümrük