Süper Lig ne zaman başlayacak? Maçlar seyircili mi?

Corona virüs salgını nedeniyle takvimde değişikliğe gidilen Süper Lig’in başlama tarihi geçtiğimiz haftalarda belirlendi. Süper Lig 11 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

11 Eylül 2020 Cuma günü başlayacak olan Süper Lig’in bitiş tarihi 16 Mayıs 2021 Pazar olarak belirlendi. 2020-2021 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi daha sonra ilan edilecek.

TRANSFER DÖNEM NE ZAMAN SONA ERİYOR?

2020-2021 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi daha sonra ilan edilecek.

SÜPER LİG’DE YER ALACAK TAKIMLAR

Alanyaspor

Ankaragücü

Antalyaspor

Başakşehir

Beşiktaş

Çaykur Rizespor

Denizlispor

Fenerbahçe

Galatasaray

Gaziantep FK

Gençlerbirliği

Göztepe

Kasımpaşa

Kayserispor

Konyaspor

Sivasspor

Trabzonspor

Yeni Malatyaspor

Hatayspor

BB Erzurumspor

Fatih Karagümrük