SON DAKİKA | Fenerbahçe’den KAP’a Vedat Muriqi ve Lazio açıklaması

Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Futbol A Takımı oyuncularımızdan Vedat Muriqi’in İtalya’nın S.S. Lazio kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız” ifadeleri kullanıldı.

Bilgilendirme | Futbolcumuz Vedat Muriqi’nin transferi için İtalya’nın S.S. Lazio kulübüyle görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/2IUL8TdLeC — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 9, 2020

Geçtiğimiz günlerde Sözcü Skor olarak, 26 yaşındaki forvetin transferi konusunda Lazio ile el sıkışıldığı bilgisini vermiştik. Fenerbahçe, 26 yaşındaki golcü için 17,5 milyon euro + bonuslar şeklinde toplamda 20 milyon 350 bin euro bonservis ücreti ve sonraki satıştan yüzde 5 pay alacak.

Yapılan anlaşmanın bonuslarında ise, Lazio'nun 5 yıl içerisinde Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde 1 milyon euro, grup aşamasına kalması halinde 1 milyon euro ücret yer alıyor.

YETİŞTİRME BEDELİ DE LAZIO’DAN!

Sarı lacivertliler, Muriqi'nin bir sonraki satışından elde edilecek gelirden yüzde 5 pay alacak. Öte yandan Vedat Muriqi'nin Avrupa'da bir kulübe transferi halinde yetiştirme bedeli olarak ödenmesi gereken 850 bin euro tutarındaki ücreti de Lazio karşılayacak.

Geçen sezon başında Çaykur Rizespor'dan 3,5 milyon euro bonservisle transfer edilen Muriqi için, Karadeniz ekibi de bonservis gelirinden yüzde 15 pay alacak. Bu tutar ise Fenerbahçe tarafından ödenecek.

Fenerbahçe formasıyla oynadığı 36 maçta 17 gol atan Muriqi, Süper Lig kariyerinde çıktığı 11 maçta 37 gol-14 asistlik performans üretti.

Kosova Milli Takımı'nın forveti olan pivot santrfor, 23 maçta 8 kez gol atma başarısı gösterdi.

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