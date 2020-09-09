Sokakların unutamadığı futbolcu: Morten Gamst Pedersen!

DETAY HABER – Alican Özcan / Bazı futbolcular kariyerini en üst seviye takımlarda geçirmese de, oynadıkları futbol ve saha içindeki performanslarıyla futbolseverlerin unutulmazları arasına girer. Uzun yıllar Blackburn Rovers forması giyen Morten Gamst Pedersen ismi de, bu kategoride rahatlıkla yer alabilecek bir futbolcu.

Yolu bir ara Türkiye’ye de düşen 39 yaşındaki tecrübeli isim, kariyerine ilişkin duygu dolu açıklamalar yaparken eski takım arkadaşı Tugay Kerimoğlu’ndan da övgüyle bahsetti.

Sportbible’a konuşan Pedersen, ilerleyen yaşına rağmen ülkesi Norveç’in 3. Lig takımı Alta’da kariyerini sürdürüyor ve ekliyor: “Hala formdayım ve iyiyim. 40’a kadar oynayacağımı söylemiştim, sonrasına bakacağım.”

9 YILDA SONRA GELEN AYRILIK ACISI

Tarihler 4 Mayıs 2013’ü gösterdiğinde, St. Andrew’s tünelinde Blackburn formasıyla 349. maçına çıkmaya hazırlanan Pedersen, hayatı boyunca unutamayacağı bir ana tanıklık edecekti.

Birmingham City ile oynanan ligin son maçı, hiçbir iddiası olmayan iki takımın vasat futboluna sahne oldu. Ama Norveçli orta saha adına unutulmaz bir maçtı çünkü, 20 yaşında transfer olduğu ve 9 yıl formasını giydiği takımdaki son maçına çıkıyordu.

“Ayrıldığıma inanamamıştım. Midemde hala kelebekler uçuyordu ama gözyaşlarım akıyordu” diyen 39 yaşındaki futbolcu ayrılığın kendisi için ne kadar zor olduğundan bahsederken şu sözleri sarfetti:

“Ayrılmak gerçekten zordu. Bazen bunu yapmak zorundasın ama bana kalsaydı daha uzun süre takımda kalırdım. Benim için Blackburn çok şey ifade ediyor. Kariyerimin çoğunu burada geçirdim. Trömsö’de profesyonel olmam da özeldi ancak Blackburn’e transfer olduğumda bir hayalin gerçekleşmesini yaşadım.”

‘ULUBATLI SOUNESS’İN PRENSİYDİ

Fenerbahçe stadının ortasına Galatasaray bayrağı diktiği için “Ulubatlı Souness” lakabı alan Graeme Souness’in, 2004 yazında Blackburn’e kazandırdığı Norveçli futbolcu, 1,5 milyon sterlin karşılığında imza atmıştı.

Transfer sonrası “Umarım bizim için birçok gol atar ve hemen adapte olur” diyen Souness, “Oyunumuzun temposu buraya gelen tüm yabancı oyuncuları zorlar çünkü çok yüksek bir tempo var. Dünyada İngiltere’deki gibi futbolun oynandığı başka bir lig yok. Pedersen, Norveç’te yaptığı her şeyin iki kat hızlısını burada yapmak zorunda” diyerek Pedersen’in karşı karşıya olduğu tehlikeyi gözler önüne sermişti.

Ancak oyuncusuna güvendiğini “Pedersen bununla başa çıkabilir” sözleriyle yineleyen Souness haksız olmadığını kısa sürede gördü. Blackburn Rovers formasıyla Old Trafford’da çıktığı ilk maçta Manchester United karşısında yaptıklarıyla herkesi kendisine hayran bıraktı.

“GIGGS 200 YIL DAHA OYNAMASAYDI…”

Hatta Manchester United’ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson, yıllar sonra yaptığı bir açıklamada, “Pedersen bize karşı oynadığı maçlarda daha da iyi oynuyordu. Hakkında çok iyi raporlar aldık. O sırada tam istediğimiz kıvamda olmadığını düşünüyorduk çünkü Cristiano Ronaldo’yu yeni transfer etmiştik ve zaten Ryan Giggs ve Kieran Richarson’a sahiptik” diyerek bir dönem Pedersen’e ilgi duyduklarını itiraf etti.

‘Kırmızı Şeytanlar’ın kendisine duyduğu ilgiden haberdar olduğunu söyleyen Pedersen, “O dönem bir sürü dedikodu vardı. Trömsö ve Blackburn’deki en iyi zamanlarımda beni takip ettiklerini biliyorum. Beni tribünden izliyorlardı. Ne kadar yakından takip ettiklerini bilmiyorum. Giggs 200 yıl oynamasaydı belki transfer olurdum… Kim bilir” diyerek, altyapısından çıktığı Manchester United formasıyla 41 yaşındayken emekli olan Gallerli yıldıza sitem etmeden geçemedi.

TUGAY KERİMOĞLU’NA ÖVGÜ

Blackburn’deki ilk sezonunda 27 maça çıkan ve 8 gol atan Pedersen, kendisine şüpheyle yaklaşan herkesi nakavt etmişti bile.

Benni McCarthy, Christopher Samba, Roque Santa Cruz gibi unutulmaz isimlerle birlikte Blackburn’de takım arkadaşı olan Pedersen, ‘şimdiye kadar gördüğüm en iyi orta saha‘ dediği Tugay Kerimoğlu hakkında da övgü dolu sözler sarfetti.

2001-2009 yıllarında Blackburn forması giyen Tugay Kerimoğlu kulüp tarihine adını yazdırmayı başarmıştı. Pedersen “Sanırım onu herhangi bir takıma transfer edebilirdiniz. Manchester United, Barcelona veya Real Madrid” diyerek Türk yıldıza olan hayranlığını dile getirdi.

YOLU KARABÜK’E DÜŞTÜ

Blackburn’de oynadığı 349 maçta 47 gol atan tecrübeli futbolcu, 32 yaşına geldiği 2013’te İngiliz ekibinden ayrıldığında Türkiye’den Karabükspor ile anlaşmaya vardı.

Karabük ile sadece 13 maça çıkan Pedersen, Türkiye günleriyle ilgili olarak “İngiltere’deki kulüplerden başka teklifler aldım ama daha çok bir macera arıyordum. Ve Blackburn’e olan sevgimden dolayı orada başka bir takımda oynayamazdım. Tamamen farklı bir şey denemek istedim. Türkiye’de işler gerçekten çok iyi başladı ama kötü bitti. Denedim ama bu futbol” yorumunda bulundu.

Karabükspor’daki kısa maceranın ardından Rosenborg’a transfer olan Pedersen, 2 yıl sonra profesyonelliğe adım attığı Trömsö’ye geri döndü.

Dört yıl boyuna Trömsö forması terleten 39 yaşındaki Pedersen, Mart 2020’de 3. Lig ekibi Alta’ya transfer oldu ve kariyerini burada tamamlamayı bekliyor.