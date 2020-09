Sergio Perez Racing point’ten ayrılıyor

Bu sene Formula 1’de başarılı bir performans ortaya koyan Racing Point’te Sergio Perez, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. Meksikalı pilot bu sezon topladığı 34 puanla pilotlar klasmanında 11. sırada yer alıyor.

Perez sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Hayatta her şeyin bir başlangıcı ve sonu var. 7 senenin sonunda takımımla olan birlikteliğim sona eriyor. Lawrence Stroll önderliğindeki bulunan şu anki yönetime, özellikle yaklaşan Aston Martin projesinde, gelecek adına bol şans diliyorum.” diyerek ayrılığını duyurdu.

Perez herhangi bir takımla anlaşmadığını belirtirken, “Bir B planım bulunmuyor. Yarışmaya devam etmek istiyorum. Ancak bu; her tur yüzde yüzümü vereceğim, beni motive edecek bir proje bulmama bağlı” diyerek yeni sezonun kendisi adına belirsiz olduğunu söyledi.

Deneyimli pilotun geleceği bir süredir belirsizliğini korusa da yeni sezonda takımda olmasını bekleniyordu. Bu ayrılığın ardından ise Racing Point’le bir süredir görüştüğü bilinen Sebastian Vettel’in Racing Point’e imzayı atarak Lance Stroll’ün yeni takım arkadaşı olması bekleniyor.

Tengo algo que anunciarles… ¡Gracias por su apoyo todo este tiempo!

I have something to announce to you… Thank you for your support all these years!#NeverGiveUp pic.twitter.com/4qN9U6Cg1L

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) September 9, 2020