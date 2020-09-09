Ronaldo tarihi rekora ortak oldu! İşte o listenin bir numarası…

Ümit Genç – UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup 2. maçında İsveç sahasında Portekiz’i ağırladı. Stockholm Friends Arena’da sahneye çıkan dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo 45+1’de frikikten çok klas bir gole imza attı.

O FRİKİKLE 100 BARAJINA ULAŞTI

Bu skor aynı zamanda Ronaldo’nun milli takım kariyerindeki 100’üncü gol olarak kayıtlara geçti. 72’de ceza sahası dışından 90’a nefis bir vuruş yapan Ronaldo hem farkı 2’ye çıkardı hem de 101’inci golüne ulaştı.

Alınan galibiyette başrol oynayan Ronaldo için gecenin farklı bir anlamı daha oldu. Milli takım seviyesinde 100 gol barajını aşan tek isim olan İranlı Ali Dae’nin rekoruna ortak olan Ronaldo ikinci sıraya adını yazdırdı.

1993-2006 yılları arasında İran Milli Takımı ile 149 maçta 109 gol atan Ali Dae uluslararası alanda en fazla gol atan milli futbolcu unvanına sahip.

Portekiz adına 165 maçta 101 gol ve maç başına 0,61 golü atan Ronaldo milli takım kariyerinde 9 gol daha atarsa listede ilk sıraya yerleşecek.

MESSİ YANINA YAKLAŞAMADI

Macaristan ile bir dönem fırtınalar estiren Puskas’ın 84 golle 3’üncü sırada yer aldığı listede Arjantinli Messi 70 golle 9’uncu sırada.

RONALDO’NUN SAHİP OLDUĞU DİĞER REKORLAR!

Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, şüphesiz spor tarihinin en büyük oyuncularından biri. Başarılı forvet, hem profesyonel hem de kişisel olarak her şeyi kazandı ve kariyeri boyunca bir dizi kupaya sahip oldu. Bu yıl 35 yaşına giren Ronaldo kulüp ve milli takım kariyerinde çıtayı yükseltmeye devam ediyor. İşte Ronaldo’nun sahip olduğu bazı rekorlar:

UEFA kulüp müsabaka golleri: 131

UEFA Şampiyonlar Ligi golleri: 129

UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda en çok gol: 17 (2013/14)

UEFA Şampiyonlar Ligi final galibiyetleri: 5

3 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde gol atan tek oyuncu

UEFA Şampiyonlar Ligi grubundaki altı maçın hepsinde gol atan tek oyuncu

11 düz UEFA Şampiyonlar Ligi maçında gol atan tek oyuncu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde tek bir kulüpten 10 gol atan tek oyuncu: vs Juventus

En çok gol atan Real Madrid oyuncusu: 450

Avrupa Şampiyonası ve Avrupa Dünya Kupası elemelerinde en çok gol: 61

UEFA Kulüp Futbolcusu / En İyi Oyuncu / Erkekler Oyuncu ödülleri: 4

UEFA.com kullanıcılarının Yılın Takımı’nda en çok maç: 14 (2004, 2007–2019)