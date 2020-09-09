Naomi Osaka Amerika Açık’ta yarı finalde

Naomi Osaka Amerika Açık’ta yarı finale yükseldi. Japon raket iyi servis attığı maçta Amerikalı Shelby Rogers’ı 6-3 ve 6-4’lük setlerle 2-0 mağlup ederek üst üste ikinci kez yarı finale yükseldi.

Osaka daha önce karşılaştıkları üç maçta da mağlup olduğu Rogers’a karşı ilk setin sekizinci oyununda servis kırarak 5-3 öne geçti. Rogers bir önceki turda sezonun formda raketlerinden Petra Kvitova’yı güçlü bir oyunla mağlup etmesine karşın, Osaka’ya karşı ilk sette 16 basit hata yaptı.

İkinci setin de henüz başında tekrar servis kıran 4 numaralı seri başı Osaka, sonuca rahat bir şekilde ulaştı. 22 yaşındaki oyuncu maç sonrasında yaptığı açıklamada, “Doğrusu maç öncesinde benden avantajlı olduğunu düşünüyordum çünkü onu daha önce mağlup etmemiştim. Anılar aklımın bir köşesinde duruyordu. Bu sebeple evet, bir nevi rövanş oldu diyebilirim” dedi.

Osaka sol bacağında bulunan bandajın önlem amaçlı olduğunu ve iyi hissettiğini belirtti. Başarılı oyuncu yarı finalde bir başka formda Amerikalı 28 numaralı seri başı Jennifer Brady ile karşılaşacak. Brady çeyrek finalde Kazak Yulia Putintseva’yı mağlup etmişti.