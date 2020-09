Naomi Osaka Amerika Açık’ta yarı finalde

Naomi Osaka Amerika Açık’ta yarı finale yükseldi. Japon raket iyi servis attığı maçta Amerikalı Shelby Rogers’ı 6-3 ve 6-4’lük setlerle 2-0 mağlup ederek üst üste ikinci kez yarı finale yükseldi.

Osaka daha önce karşılaştıkları üç maçta da mağlup olduğu Rogers’a karşı ilk setin sekizinci oyununda servis kırarak 5-3 öne geçti. Rogers bir önceki turda sezonun formda raketlerinden Petra Kvitova’yı güçlü bir oyunla mağlup etmesine karşın, Osaka’ya karşı ilk sette 16 basit hata yaptı.

