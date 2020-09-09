Muhammet Demir’den taraftara olay cevap! ‘Sen sokaklarda gezerken…’

Ümit Genç – Futbolcu-taraftar atışmaları sosyal medyanın işin içine girmesiyle artık farklı bir boyut kazandı… Bunun son örneği ise Gaziantep FK golcüsü Muhammet Demir ile kırmızı siyahlı takıma gönül veren bir taraftar arasında yaşandı.

Süper Lig’in yeni sezonu için hazırlıklarını sürdüren Gaziantep FK’de futbolcuların giyeceği forma numaraları da belli oldu. Kırmızı siyahlı takım 2020-21 sezonu forma numaralarını tanıtan bir video hazırlayarak resmi Instagram hesabından paylaştı. Yeni sezonda da takımın 10 numarası olan Muhammet Demir videonun altına gelen bir yoruma çok sinirlendi.

‘EVİNDE BOŞ BOŞ OTUR VE YENİ SEZONU SEYRET!’

Demir, videonun altında kendisini etiketleyerek “10 numaralı formayı giyiyorsun ama o formanın ağırlığından kat ve kat aşağıdasın” yazan taraftara şoke eden bir cevap verdi.

Yapılan yoruma çok sinirlenen tecrübeli futbolcu, ”Sen sokaklarda gezerken ben bu numara ile bu şehrin iki takımına da senelerce hizmet ettim. Bu formanın ağırlığını iyi bilirim, merak etme. Sen şimdi her zamanki gibi evinde boş boş otur ve yeni sezonu seyret” karşılığını verdi.

2 PENALTI BİRDEN KAÇIRINCA ORTALIK KARIŞMIŞTI

Geçtiğimiz sezonun 22’inci haftasında evinde Çaykur Rizespor’u ağırlayan Gaziantep FK’de maça Muhammet Demir’in kaçırdığı penaltılar damga vurmuştu.

57. dakikada kullandığı penaltıda direği geçemeyen Muhammet Demir ikinci penaltıyı ise üstten dışarı gönderince Gaziantep FK tribünlerden büyük tepki almıştı.

İkinci penaltıyı Muhammet’in kullanmamasını isteyen teknik direktör Marius Sumudica da kaçan penaltının ardından sinirlerine hakim olamamış ve oyuncusuna sert çıkmıştı.

Sumudica, Muhammet Demir’i 66. dakikada oyundan çıkarırken oyuncu doğrudan soyunma odasına gitmek istemiş ancak teknik heyetin çabasıyla yedek kulübesine döndürülmüştü.

GALİBİYET GELİNCE MORAL VERDİLER

2-0 kazanılan maçın ardından Sumudica ve futbolcular da taraftarların Muhammet Demir'i alkışlamasını isteyip tecrübeli golcüye moral vermişti. Karşılaşma sonunda Muhammed Demir’in kaçırdığı iki penaltı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Sumudica, “Muhammed’in pozisyonda ben sahaya giremezdim. Ben bütün oyunculara söylemiştim Maxim’in kullanması için. Maxim ile maçtan sonra pozisyonla ilgili konuştum. Kendisi bana Muhammed ilk penaltıyı kaçırdığı ve üzgün olduğu için ikinci penaltıyı atmasına izin vermiş. Muhammed hakkında da üzgün değilim. Çünkü futbolda bu tür şeyler olabiliyor. Sadece birazcık daha düşünceli davranabilirdi. Çünkü bu çok büyük bir risk. Yani Muhammed çok büyük bir risk aldı ve atamadı. O da üzüldü tabii ama kendisi benim ilk 11 oyuncum. Ben kendisine güven aşılamaya devam edeceğim çünkü bu oyuncuya benim gerçekten ihtiyacım var” ifadelerini kullanmıştı.