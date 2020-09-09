Mehmet Sepil Kulüpler Birliği’ne yeniden istifasını sundu

Kulüpler Birliği Vakfı yeni bir krizle karşı karşıya… Kısa bir süre önce görevi bırakma kararı alan ve geçtiğimiz ay yapılan toplantı neticesinde diğer kulüp başkanlarının ısrarlarıyla devam kararı alan Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil yeni sezon öncesi görevi devretmek istediğini iletti.

Aynı zamanda Göztepe Kulübü başkanlığını yürüten Sepil geçtiğimiz ay Beşiktaş’ta yapılan Kulüpler Birliği toplantısında yeterli zamanı olmadığını ve istifa etmek istediğini belirtmişti. TFF Başkanı Nihat Özdemir ve diğer kulüp başkanları ise geçiş döneminde Sepil’in başkan olarak kalması gerektiğini ve yeni sezon öncesi konunun tekrar görüşülebileceğini ifade etmişti.

AHMET NUR ÇEBİ İSMİ ÖNE ÇIKTI

Süper Lig’de 2020-21 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala görevden ayrılma istediğini yeniden ileten Mehmet Sepil bir kez daha istifasını sundu. Yaşanan gelişme üzerine yeni başkanlık için Ahmet Nur Çebi ismi ön plana çıktı. Ancak iddialara göre Çebi yoğun iş temposu nedeniyle bu teklife sıcak bakmadı.

BU GÜNE KADAR 10 BAŞKAN GÖREV ALDI

Sepil’in kesin olarak görevi bırakma kararı ve yeni başkan adayının olmayışı nedeniyle Kulüpler Birliği’nde büyük bir belirsizlik ortaya çıktı. Kurallar gereği Kulüpler Birliği Vakfı’ında yeni sezon öncesi bir seçim yapılması gerekiyor. Bu yüzden yeni başkanın kim olacağı kamuoyunda da fazlasıyla merak uyandırmış durumda.

2000’de kurulan Kulüpler Birliği Vakfı’nda bugüne kadar İlhan Cavcav (3 dönem), Cemal Aydın, Özhan Canaydın, Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören, Halil Ünal, Göksel Gümüşdağ, Dursun Özbek ve Fikret Orman başkanlık yaptı.

Sepil’in istifa kararının altında bir türlü çözülemeyen yayın krizi ile ilgili bazı kulüplerin tutum ve davranışları olduğu iddia edildi. Kulüpler Birliği yeni başkanı belirlemek için 16 Eylül’de toplanacak.

‘BAŞKA BİRİNİN DEVRALMASINI TEKLİF ETTİM’

Sepil geçtiğimiz ay Kulüpler Birliği toplantısı sonrası görevin çok önemli olduğunu belirterek, “Bundan 8-9 ay önce seçildim. Son 2-3 haftadır söylediğim şuydu; yeni bir başkanın seçilmesinin daha doğru olacağı, bunun tek nedeninin de benim iş ve aile hayatımın oldukça yoğun oluşuydu. Kulüpler Birliği Başkanı olmak çok yoğun bir iş. Yeterli zamanı ayıramıyordum, onun için bu görevi başka bir başkanın devralmasını teklif ettim. Ancak liglerin bitmesi ve tekrar başlamasıyla önümüzde çok hızlı bir takvim olacak. Nefes alamadık, bu süreçte yeni bir başkan adayı çıkmadı. Dolayısıyla arkadaşlarım da bana devam etmem yönünde telkinde bulundu, ben de bir müddet daha, içimizden bir başkan adayı çıkıncaya kadar göreve devam edeceğimi söyledim. Yarın başkan adaylığına adaylığımı koyup başkanlığa devam edeceğim. Kurallarımıza göre yeni sezon başında seçim yapmamız gerekiyor, onu da yapacağız. Bir süre daha bunu yürütmemin kulüplerin menfaatine olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.