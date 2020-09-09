LİG BAŞLARKEN | Süper Lig 2020-21 takım incelemesi #7 ÇAYKUR RİZESPOR

2008-09 sezonunda Süper Lig’den küme düşerek 5 yıl boyunca TFF 1. Lig’de mücadele eden Çaykur Rizespor, teknik direktör Mustafa Denizli ile hasrete son vererek 2013-14 sezonunda yeniden Süper Lig sahnesine çıktı. O sezonu Uğur Tütüneker yönetiminde 12. sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, sonraki üç yıl boyunca Hikmet Karaman ile yola devam etti. Karaman’ın sürekli olarak dile getirdiği ‘oyun felsefesi’ bir türlü sahada yansımasını bulamayınca 2017-18’de takım kendini TFF 1. Lig’de buldu.

Teknik direktör İbrahim Üzülmez’in dümene geçtiği Rizespor, TFF 1. Lig’i şampiyon olarak tamamlayıp yeniden Süper Lig’e döndü. Ancak aradan geçen 2 yılda ne Okan Buruk, ne İsmail Kartal ne de Ünal Karaman camianın istikrar beklentisine yanıt veremedi. Geçen sezonu 15. sırada tamamlayan ve son haftalara kadar ligde kalıp kalmama konusunda ateşle oynayan Rizespor, makus talihini 44 yaşındaki Hırvat teknik adam Stjepan Tomas ile aşmayı planlıyor.

Son 20 yılda Süper Lig’de yaptığı en iyi derece 9. sırada (2005-06) yer almak olan Rizespor, bundan daha iyisini yapabileceğine inanmak istiyor. Geçen sezona göre daha derinlikli bir kadro kuran Karadeniz temsilcisi, Antalyaspor’daki kısa serüveni haricinde belki de teknik direktör olarak ilk ciddi sınavını verecek Tomas’la ligdeki ilk maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak…

HÜCUM GÜCÜ İKİYE KATLANDI

Kadrosuna kattığı 7 futbolcu için toplu imza töreni düzenleyen Rizespor’da şüphesiz herkesin gözü Başkan Hasan Kartal’ın hemen yanında duran Loic Remy’deydi. Kariyeri ile Süper Lig seviyesinin üzerinde bir futbolcu olan 33 yaşındaki forvet, sakatlık yaşamaması halinde Çaykur Rizespor’un en önemli silahı olacak.

Nadir Çiftçi, Yasin Pehlivan ve Engin Bekdemir gibi deneyimli isimleri bedelsiz olarak kadrosuna katan Rizespor, hücum hattına yaptığı takviyelere bakıldığında, artık ‘gol’ sorunu yaşamak istemiyor.

Geçen sezon 17 Süper Lig maçında 10 golle tamamlayan ancak yaşı 34 olduğu için tek başına bu yükü kaldırabilecek durumda olmayan Milan Skoda artık yalnız değil. Remy’nin yanı sıra Almanya altyapılı Kemal Rüzgar, sağ kanada Polonyalı Kondrad Michalak, sol kanada ise Nadir Çiftçi, Mahsun Çapkan, Engin Bekdemir gibi isimler alındı.

Çapraz bağları koptuğu için yaklaşık 7 ay sonra sahalara dönen Umar Aminu’nun gelişiyle, Rizespor’un hücum hattı daha da kuvvetlenecek. Özellikle formda olduğu zaman oyunun gidişatını değiştirebilecek isimler arasındaki 10 numara Fernando Boldrin’in, forvet bölgesine yapılan transferlerle performansını daha da yukarıya taşıması sürpriz olmaz. Ancak Karadeniz ekibi için kritik nokta savunma ve orta saha kurgusunun nasıl olacağı…

İSKELETİ KORUMAYI BAŞARDILAR

Konyaspor’dan ayrılan stoper Selim Ay’ı kadrosuna katan Rizespor, geçen sezon Belçika’ya kiraladığı Yunan savunmacı Dimitrios Chatziisaias ve Faslı Montassar Talbi tandemi ile sezona girmeye hazırlanıyor.

Geçen sezon transfer edilen ve bir ara Fenerbahçe’nin transfer listesindeki sol bek Dario Melnjak ise, sağ bekteki Mykola Morozyuk ile birlikte savunmanın en güven isimleri olarak göze çarpıyor.

Orta sahanın göbeğinde Ismael Diomande ve Amedej Vetrih’in yanına Yasin Pehlivan, Fabricio Baiano gibi isimleri ekleyen Rizespor, Mithat Pala, Çınar Tarhan ve Atakan Akkaynak gibi genç dinamolarla kadro derinliği de oluşturmayı başardı.

Takımdan ayrılanlar arasında geçen yıl takımın iskeletini oluşturan isimlerden kimsenin olmaması, yeni transferlerin takıma adaptasyonunu ve kadrodaki istikrarın devamı açısından avantaj olarak değerlendirilebilir.

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BİLİNDİK YÜZ, BİLİNMEDİK YÖNETİM

Yaklaşık 1 ay önce Rizespor’da göreve getirilen teknik direktör Stjepan Tomas, futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantepspor ve Bucaspor gibi takımlarda forma giydi. Stoperde güven veren futboluyla tanıdığımız Tomas, Gaziantep’te Okan Buruk’un yardımcı antrenörü olarak başladığı serüvenine Sivasspor, Göztepe, Akhisarspor, Rizespor ve Başakşehir’i ekledi.

Bu dönemlerde hep Okan Buruk’un ekibinde yer alan Hırvat isim, Başakşehir şampiyonluğa giderken Antalyaspor’dan gelen teknik direktörlük teklifini reddetmeyerek kendi yolunu çizme kararı aldı. Ancak 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı Antalyaspor ile çıktığı 8 maçın ardından sözleşmesi feshedildi.

Başakşehir’le şampiyonluk sevinci yaşamayı kaçırmaya mı yansın, Antalya’da eline geçen fırsatı değerlendirmesine fırsat verilmeden görevine son verilmesine mi bilinmez. Ancak yeni yapılanmaya giden ve son yıllara kıyasla çok daha kaliteli bir kadro kuran Rizespor’da başarı getirecek bir ortam kurmaması için hiçbir sebep yok.

Antalyaspor’daki kısa süreli hocalığını saymazsak ilk kez ciddi bir sınava çıkacak olan Hırvat çalıştırıcının nasıl bir performans sergileyeceği bilinmez bir yönetim olarak kafalarda soru işareti yaratsa da, yardımcı antrenörlükteki geçmişine bakıldığında altyapısının sağlam olduğunu söylememek mümkün değil.

Rizespor Başkanı Hasan Kartal’ın “Yeni hocamız Thomas'ın sporcularla ve yönetim ile iletişimi çok iyi. Sporcuların hepsi ile rahatça konuşabiliyor ve pozitif bir kişiliği var” sözleriyle bu ortamın şimdiden kurulduğunu düşünmek mümkün. Gerisi sahada alınacak sonuçlara kalıyor…