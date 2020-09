Galatasaray’da orta saha krizi çözülüyor! İmzalar an meselesi…

TRANSFER döneminde orta sahadaki takviyeler için geç kaldığı yönünde eleştiriler alan Galatasaray, taarruza geçti. Önceki gün Stoke City'den kiralanarak İstanbul'a getirilen Oghenekaro Etebo, dün Covid-19 testiyle birlikte sağlık kontrolünden geçti. 24 yaşındaki Nijeryalı orta sahanın KAP açıklaması bugün yapılacak. Teknik Direktör Fatih Terim'in kadroda görmek istediği Okay Yokuşlu'yla her konuda anlaşma sağlandı. Celta Vigo'yla bonservis pazarlığı yapılıyor, transferi an meselesi.

1 HAFTADA 3 İMZA BİRDEN

ASLAN, bu iki futbolcuyla orta saha transferini kapatmayacak. Cimbom'un üçüncü takviyesi geçen sezonu takımda kiralık geçiren Michael Seri ile Bournemouth'tan Jefferson Lerma'dan biri olacak. Fulham ile yeniden kiralama konusunda ikna turları sürüyor. Bournemouth'la Lerma görüşmeleri olumlu sonuçlanmak üzere. Okay'ın cumaya kadar netleşmesi beklenirken diğer futbolcunun transferi gelecek hafta gerçekleşecek. Böylece Cimbom, orta saha harekâtını başarıyla sonuçlayacak.