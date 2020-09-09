Galatasaray yeni transferi Oghenekaro Etebo’yu açıkladı! Alacağı ücret ve detaylar…

Galatasaray, Stoke City’den kiraladığı 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Oghenekaro Etebo için İngiliz ekibine 675 bin euro ödeneceğini belirtti. Satın alma opsiyonu 7,5 milyon euro olan Etobo, sarı kırmızılı kulüpten 1 milyon 200 bin euro sabit maaş alacak.

İmza sonrası GS TV’ye konuşan Etobo, “Böyle büyük ve tarihi bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Başkanımıza ve başkan yardımcılarımıza beni sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür ederim. Gerçekten kendimi evimde gibi hissettim. Sezon sonunda şampiyonlukta görüşmek üzere diyorum. Bu vesile ile Başkanımıza, tüm teknik kadroya, tüm taraftarlarımıza sıcak karşılama için bir kez daha teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“BEKLENTİLERİ OPTİMUM DÜZEYDE KARŞILAMALIYIZ”

Transferlerin gecikmesinden dolayı taraftarların sabırsızlandığını itiraf eden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Etobo’nun transferi sonrası mikrofonlara şu ifadeleri kullandı.

“Hayırlı olsun. Scout ekibimizin araştırmalarıyla ve teknik ekibimizin onayı doğrultusunda, gereken mali yapılanma içinde transferleri yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki uzun sürüyor ve taraftarlarımız sabırsızlanıyor. Beklentileri en optimum düzeyde karşılamak durumundayız. Birinci hedefimiz ve asıl düşüncemiz Galatasaray ve Galatasaray’ın geleceği. Biz bugün varız yarın yokuz. Gelecek kuşakları, çocuklarımızı, torunlarımızı düşünmek zorundayız. Bir devlet de böyle kurulur, bir organizasyon da böyle yüzyıllarca sürer. Geçmiş yönetimlerin bize verdiği bu emaneti en iyi şekilde gelecek yönetimlere, gelecek kuşaklara teslim etmek zorundayız. Çok genç bir kardeşimiz. Savaşçı bir karakteri var. Başarıyı isteyen bir yapısı var. Onun Galatasaray’a hizmet edeceğine ve camiamızı mutlu edeceğine inanıyoruz. Allah utandırmasın.”

OGHENEKARO ETEBO’NUN KARİYERİ

Asıl mevkisi orta saha olan 24 yaşındaki Oghenekaro Etebo 9 Kasım 1995’te Nijerya’nın Lagos kentinde doğdu. 2015-16 sezonunda Portekiz’in Feirense takımına transfer olarak Nijerya’dan Avrupa’ya açılan Etebo, burada geçirdiği yarım sezonun ardından Las Palmas’e giderek La Liga tecrübesi edindi.

2018-2019 sezonu başında İngiltere’nin köklü ekiplerinden Stoke City’ye 7,2 milyon euro bonservis karşılığında transfer olan Nijeryalı futbolcu, İngiltere Championship Ligi’nde 45 maçta görev aldı.

Geride bıraktığımız sezonun ocak ayında İspanya’nın Getafe takımına kiralanarak La Liga’ya geri dönen Etebo, burada yarım sezonda 11 resmi maçta görev alarak kulübü Stoke City’ye geri döndü.