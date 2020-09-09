Galatasaray voleybol takımlarında 3 corona virüs vakası

Galatasaray voleybol takımları da yeni sezona hazırlanırken Galatasaray HDI Sigorta Erkek ve Galatasaray HDI Sigorta Kadın voleybol takımlarına yapılan testler sonucunda üç pozitif vakaya rastlandı.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı’nda bir oyuncuda Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı’nda ise teknik ekipten iki kişide corona virüsüne rastlandı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Galatasaray HDI Sigorta Erkek ve Galatasaray HDI Sigorta Kadın takımlarımıza, sponsor hastanelerimizin katkılarıyla COVID-19 PCR testleri yapılmıştır. Testler sonucunda erkek takımımızda bir oyuncumuzda, kadın takımımızda ise teknik ekibimizden iki kişide pozitif bulguya rastlanmıştır. Oyuncumuz ve teknik ekip personellerimiz izolasyona alınmış olup gözetim altında bulunmaktadırlar.”