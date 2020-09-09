Galatasaray, Adem Büyük’ün ayrılığını resmen açıkladı

Yeni sezon hazırlıklarını ve transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Adem Büyük ile yollarını ayırdığını kulübün resmi kanalları üzerinden açıkladı.

Geçen sezon Galatasaray formasıyla 34 resmi maçta 11 gol atan, 1 de asist yapan Adem Büyük, gelen haberlere göre ilk 11’de oynayabileceği bir kulübe gitmek için kontratını feshetti. Adem, Galatasaray’a yaklaşık 2 milyon TL tazminat ödeyecek.

Galatasaray’ın konuyla ilgili KAP açıklaması şu şekilde: Galatasaray’ın açıklaması: “Profesyonel Futbolcumuz Adem Büyük ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize 2.010.508 TL tutarındaki bedeli, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir.”

Dakikalar sonra yeni kulübünde!

Transferde 33 yaşındaki deneyimli futbolcu Galatasaray’dan önceki takımı Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzaladı. Kulübün başkanı Adil Gevrek, Adem Büyük’le ilgilendiklerini ifade ederken, oyuncuyla prensip anlaşmasına vardıklarını ifade etmişti. Galatasaray’ın KAP bildiriminden dakikalar sonra Malatya cephesinden de resmi açıklama geldi.

Yeni Malatyaspor’un paylaşımında “YUVANA HOŞ GELDİN! Kulübümüz, Galatasaray’dan Adem Büyük’ü renklerine bağlamıştır” ifadeleri yer aldı.