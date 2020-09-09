Denizli Basket başvuru evraklarını tamamladı

TBL’de corona virüs salgınıyla yarıda kalan geçen sezonu ikinci bitirip ek sürede BSL’ye katılmak için avantajlı olan Fethiye Belediyespor da başvuru evrakları için hazırlığını sürdürürken Başkan Veli Deveciler, basın toplantısında, “Bizler Denizli’de basketbolun gelişmesi, ilimizde oynanması ve bunun için hedeflenen noktalara gelinmesi için çaba sarf ediyoruz. İlk başvuru sürecinde teknik olarak adlandırdığımız, hukuki olarak adlandırdığımız hatalar oldu. Hataların mercii hukuki kurumlardır. Sonuç olarak buradaki düzenlemenin yanlış olduğu, bizim başvuru talebimizin reddinin hatalı olduğuna Tahkim Kurulu tarafından karar verildi” dedi.

“Netice itibariyle her şeyi doğru yaptığımız ortaya çıktı” diyen Deveciler, “Buradaki teknik eksiklik, hiç kimseye bir becerisizlik ya da ona benzer laflarla itham edilecek durum değildir. Bu teknik bir sorundur ve hukuki olarak giderilmiştir. Bundan sonraki aşamada TBF yeni bir duyuru süreci açtı. Bu duyuru sürecine katılmak arzusundayız. Teminat mektubu eksikliğinden söz ediliyordu ancak bize bunun için zaman verilmemişti. Dün itibariyle teminat mektubunu aldık. Bu şartı yerine getirdiğimiz için çok memnunuz. Tüm şartları yerine getirmiş durumdayız. Bugün itibariyle tüm belge ve evraklarımızı Türkiye Basketbol Federasyonu’na sunacağız. Bundan sonraki süreci, takdiri Basketbol Federasyonu’na bırakıyoruz. Layık olduğumuzu düşündüğümüz yerde Süper Lig’de olmayı arzu ediyoruz” diye konuştu.

NELER YAŞANMIŞTI?

Son günlerde Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in, ING Basketbol Süper Ligi'ne katılmak içi yaptığı başvuru fazlasıyla gündem konusu olmuştu. TBF'nin Denizli Basket'in başvurusunu kabul etmemesinin ardından federasyon başkanı Hidayet Türkoğlu da bu kararın başvurudaki belge eksiklikleri nedeniyle alındığını söylemişti.

Daha sonra Denizli Basket, bu kararı SGM Tahkim Kuruluna bu kararın iptali için başvuru yaptı ve kurul bu itirazı haklı bularak Denizli temsilcisinin ING Basketbol Süper Ligi'nde yer almasına karar vemişti. Bunun üzeri TBF yeni bir açıklama yayınlamıştı. Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti.

“Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu'nun 03.09.2020 tarihli kararında; Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü'nün ligden çekilmesi üzerine ilan yapılarak yeni bir katılım süreci planlanması ve böylece eşit işlem kuralına uygun davranılması gerektiği belirtilmiştir.

Türkiye Basketbol Federasyonu bu karara uygun olarak; ING Basketbol Süper Ligi'nde yer almak arzusunda olan Türkiye Basketbol Ligi (TBL) takımlarına, 18 Eylül 2020 tarihine kadar Basketbol Süper Ligi Katılım Esasları Talimatı kapsamında başvuruda bulunabileceklerinin bildirilmesine karar vermiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”