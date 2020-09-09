Caster Semenya’nın testesteron sınırlaması kararına yaptığı itirazı CAS reddetti

Kadınlarda iki kez 800 metre Olimpiyat şampiyonu Caster Semenya, İsviçre Federal Mahkemesi’nin testesteron sınırlamasını kararına yaptığı itiraz CAS tarafından kabul edilmedi. Güney Afrikalı atlet davayı kaybetti.

Semenya önümüzdeki yaz yapılması planlanan Tokyo Olimpiyatları’nda yarışabilmek için, “insan hakları için savaş” başlığı altında Avrupa yargısında ve yerel mahkemelerde itirazlarına devam edecek.

Başarılı atlet yaptığı açıklamada, “Alınan karar sebebiyle büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Ancak Dünya Atletizm Federasyonu’nun (IAAF) beni ilaç kullanmaya zorlamasına ve kendim olmamı engellemesine izin vermeyeceğim. Kadın atletleri kişisel becerileri sebebiyle dışarıda bırakmak veya sağlıklarını riske atmak, IAAF’i tarihin yanlış tarafına koyuyor” dedi.

IAAF tarafı da sürece dair bir açıklama yayınladı. Karar sebebiyle memnun olunduğu belirtilirken açıklamada, “Uzun süren tartışmalar boyunca IAAF, düzenlemelerinin adaletli ve meşru olduğunu ortaya koymuştur. Bu düzenlemeler sayesinde tüm kadın atletlerin adil ve eşit koşullar altında rekabet etmesi hedeflenmektedir. Federal Mahkeme’nin ardından CAS’ın da aldığımız karar doğrultusunda bizimle aynı görüşte olduğunu duymaktan mutluluk duyuyoruz” sözlerine yer verildi.

DOĞUŞTAN GELEN YÜKSEK TESTESTERON

Semenya, bünyesinde doğuştan gelen yüksek testesteron hormonu sebebiyle uzun bir süredir IAAF ile çekişme halinde bulunuyor. Testesteron hormonu vücuttaki kas gücü, hacmi ve kandaki hemoglobin miktarlarını attırması sebebiyle atletlerdeki dayanıklılığı arttırıyor.

IAAF rekortmen atleti önce hormon düzenleyici ilaç kullanmaya mecbur bırakmış, yıllar sonra ise kadınlar 800 metre yarışlarında mücadele edecek atletlere yarışabilmeleri için testesteron sınırı getirmişti.

Bu karar alındığından beri Semenya, gereken sınırın dışında bulunduğu için kadınlar 800 metre yarışlarında mücadele edemiyor.

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