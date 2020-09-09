Ali Turan Konyaspor’a veda etti

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, 8 yıldır takımda forma giyen ve takımın kaptanlığını da yapan deneyimli savunmacı Ali Turan ile yollarını ayırdı. 37 yaşındaki savunmacı kulübün efsaneleri arasına girmiş ve Eylül 2012’de geldiği Konyaspor’da 219 resmi maçta görev yapmıştı.

Konyaspor’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kulübümüzde 8 sezon formamızı giyen takım kaptanlarımızdan Ali Turan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettik. Kaptanımıza emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık, huzur, başarı dolu yıllar dileriz” denildi.

İttifak Holding Konyaspor, tecrübeli oyuncu için bir de veda videosu paylaştı. 8 sezondur Konyaspor forması giyen Ali Turan, geçen sezon 17 maça çıktı.