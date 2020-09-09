160’tan fazla insan hakları kuruluşu IOC’ye ortak mektup yazdı: Pekin kararını gözden geçirin!

Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne (IOC) iletilmek üzere ortak bir mektup yayınlayan 160’ın üzerinde insan hakları kuruluşu, IOC’nin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları’nın Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenecek olmasını protesto etti.

Bu konuda hakkında en geniş katılımlı hareket olarak öne çıkan mektupta, Çin hükümetinin Sincan’da Uygur Türkleri’ne yönelik tutumu ve Hong Kong’da uygulanacak olan yeni güvenlik yasası konu alındı.

Aylardır farklı kuruluşların münferit olarak IOC’ye ilettiği taleplerden sonra ortaya çıkan ortak mektupta “IOC, Çin’in kontrolündeki tüm bölgelerde gün geçtikçe kötüye giden insan hakları krizini basitçe görmezden gelmeye devam ederse, bu tutumun, olimpiyat ruhunu ve Olimpiyat Oyunları’nın saygınlığını daha da fazla zedeleyeceğinin farkına varmalı” ifadeleri yer aldı.

Mektupta Pekin’de düzenlenen 2008 Yaz Olimpiyat Oyunları’nın ardından hükümetin, elde ettiği bu prestijle, Sincan’daki Uygur Türkleri ve diğer etnik azınlıklara yönelik daha sert bir tutum sergilemeye cesaret bulduğu öne sürüldü.

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Çin hükümeti, mektuba yönelik henüz bir açıklama yapmazken farklı zamanlarda ortaya atılan benzer iddiaları sert bir şekilde reddetmiş ve insan hakları açısından ülkede sistematik bir sorun olduğu yönündeki tezlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etmişti.

Mektubun altına imza atan kuruluşlar arasında Asya, Avrupa, Kuzey Amerika, Afrika ve Avustralya’da faaliyet gösteren; Uygur, Tibet, Hong Kong ve Moğol insan hakları grupları yer aldı. Geçen ay önde gelen Uygur insan hakları kuruluşu Dünya Uygur Kongresi benzer bir girişimde bulunmuş ve IOC’ye Sincan’da yaşanan insan hakları ihlallerini iletmişti.

IOC tarafsız kalacağını açıklamıştı

IOC ise politik konularda tarafsız kalacağının altını çizmiş ve Çin hükümetinden Olimpiyat İlkeleri’ne bağlı kalacaklarına dair söz aldıklarını belirtmişti. IOC, ortak mektup hakkında ise henüz bir açıklamada bulunmadı.

Çin, organizasyonun hazırlıklarına pandemi arasından sonra kaldığı yerden tüm hızıyla devam ederken 2022 Kış Olimpiyat Oyunları, 4-20 Şubat 2022 tarihlerinde Pekin’de düzenlenecek. Hatırlanacağı üzere 2008 öncesinde de oyunların Pekin’den alınması yönünde çağrılar yapılmış ancak IOC, alınan kararı savunmuş ve Olimpiyat Oyunları’nın bir iyi niyet elçisi görevi göreceğini ve gördüğünü ifade etmişti.