SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman? Trabzonspor Beşiktaş derbisinin saati belli oldu!

Süper Lig ilk hafta perdesini Trabzonspor Beşiktaş maçı derbisi ile açıyor. Yeni sezon öncesinde transferlerle kadrosunu güçlendiren iki ekip, 13 Eylül Pazar günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

09:41 -
Haberler Beşiktaş
Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman? Trabzonspor Beşiktaş derbisinin saati belli oldu!

Süper Lig’de yeni sezon heyecanı, sezonun ilk derbi maçı olan Trabzonspor Beşiktaş karşılaşması ile artıyor.

Geçtiğimiz sezon şampiyon Başakşehir’in gerisinde kalan iki ekip sezonun ilk derbisini kazanarak iddialı bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trazonspor Beşiktaş maçı 13 Eylül Pazar günü oynanacak. beIN Sport tarafından canlı yayınla ekranlara gelecek olan mücadele saat 20:00’de başlayacak.

SÜPER LİG’DE 1. HAFTA MAÇLARI

H.K Kayserispor-Kasımpaşa

D.G Sivasspor-Alanyaspor

Göztepe-Y.Denizlispor

Trabzonspor-Beşiktaş

Çaykur Rize-Fenerbahçe

F.T Antalyaspor-Gençlerbirliği

Hatayspor-M.Başakşehir

Galatasaray-Gaziantep F.K

MKE Ankaragücü-BB Erzurumspor

Fatih Karagümrük-Yeni Malatya