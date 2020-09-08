Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman? Trabzonspor Beşiktaş derbisinin saati belli oldu!

Süper Lig’de yeni sezon heyecanı, sezonun ilk derbi maçı olan Trabzonspor Beşiktaş karşılaşması ile artıyor.
Geçtiğimiz sezon şampiyon Başakşehir’in gerisinde kalan iki ekip sezonun ilk derbisini kazanarak iddialı bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trazonspor Beşiktaş maçı 13 Eylül Pazar günü oynanacak. beIN Sport tarafından canlı yayınla ekranlara gelecek olan mücadele saat 20:00’de başlayacak.
SÜPER LİG’DE 1. HAFTA MAÇLARI
H.K Kayserispor-Kasımpaşa
D.G Sivasspor-Alanyaspor
Göztepe-Y.Denizlispor
Trabzonspor-Beşiktaş
Çaykur Rize-Fenerbahçe
F.T Antalyaspor-Gençlerbirliği
Hatayspor-M.Başakşehir
Galatasaray-Gaziantep F.K
MKE Ankaragücü-BB Erzurumspor
Fatih Karagümrük-Yeni Malatya