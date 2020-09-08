Sörloth fırtınası sürüyor! En yüksek değerine ulaştı

Trabzonspor’un İngiltere’nin Crystal Palace ekibinden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin Euro’ya kiraladığı Alexander Sörloth, performansı ile kendisine hayran bırakıyor. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla toplam 49 maçta 33 gol atarak takımın en önemli silahı olan Norveçli golcü, başarısını Milli Takım’da da sürdürüyor.

Sörloth, UEFA Uluslar B Ligi Grup 1’de mücadele eden Norveç Milli Takımı ile çıktığı son iki maçta da dikkatleri üzerine çekti. Norveç’in grubunda Avusturya ile oynadığı ilk maçta oyuna Joshua King’in yerine 64. dakikada giren Sörloth, takımının attığı tek golün asistini yapmıştı. Kuzey İrlanda ile oynanan ikinci maçta ilk on birde sahaya çıkan ve oyunun tamamında forma giyen golcü oyuncu 2 gol kaydetti.

Türkiye’den sonra Avrupa’da önemli ses getirmeye hazırlanan Sörloth, transferiyle ilgili yaşanan gelişmeleri de yakından takip ediyor.

SÖRLOTH TRANSFERİNDE SENARYOLAR

SKOR Editörü Ümit Genç’in, geçtiğimiz ay derlediği haberde Sörloth’un transferi ile ilgili senaryolar masaya yatırılmıştı. Ümit Genç’in haberine göre Leipzig'in Sörloth transferi için önünde birden fazla senaryo bulunuyor.

Öncelikle Alman ekibinin Alexander Sörloth'u kadrosuna bu yıl katabilmesi için kesenin ağzını fazlasıyla açması gerek. Çünkü Trabzonspor'un Palace ile yaptığı anlaşma gereği Sörloth 1 yıl daha bordo mavililerin kontratlı oyuncusu ve bordo mavililer Norveçli golcü için 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuna sahibi… İlk senaryoda bordo mavililer Sörloth için Crystal Palace'a opsiyon maddesindeki 6 milyon Euro'yu ödeyerek Leipzig'e yeni bir fiyat belirleyebilecek.

Sörloth için 20 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif bekleyen Trabzonspor bir sonraki satıştan pay maddesini de talep etme hakkına sahip…

SERBEST KALMA MADDESİ VAR

Ancak Sörloth'un sözleşmesinde Trabzonspor'a dezavantaj yaratabilecek 9 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu madde gelecek sezon 9 milyon Euro ödeyecek herhangi bir takımın Sörloth'u transfer edebileceği anlamına geliyor.

Trabzonspor’un, serbest kalma maddesindeki rakamı yukarıya çekme çabaları ise şimdilik sonuç vermedi. Trabzonspor yönetiminin, bu çıkmaz nedeniyle Sörloth’un Leipzig’e transferine, uygun şartlar oluşması halinde izin vermesi de gündemde…

EN YÜKSEK DEĞERİNE ULAŞTI

Trabzonspor’a gelmeden önce Crystal Palace ve Gent takımlarında forma giydiği dönemde Transfermarkt verilerine göre 6 milyon Euro değeri bulunan Sörloth, bordo-mavili forma altında geçirdiği bir sezonda değerini 20 milyon Euro’ya yükseltti.

Transferin gözdesi olan Norveçli oyuncunun geleceği merakla beklenirken, Karadeniz ekibi ise golcü oyuncunun takımda kalmasından yana olsa da tekliflerin kulübü tatmin edici seviyeye gelmesini bekliyor.

TRABZONSPOR’UN ELİ GÜÇLÜ

Trabzonspor, başarılı oyuncunun transferi konusunda oldukça rahat… Bordo-mavili kulüp Crystal Palace ekibine iki yıl için 750 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek. Oyuncuya ise yıllık 1 milyon 500 bin Euro ödeyecek olan Trabzonspor, futbolcunun 2020-21 sezonundaki resmi maçların (Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Şampiyonlar Ligi) yüzde 50’sinde ilk 11’de başlaması halinde 6 milyon Euro bonservis bedeli ile kesin transferi gerçekleştirmiş olacak.

Karadeniz ekibi oyuncunun bonservisini alması durumunda da sözleşmesini 2023 yılına kadar otomatik olarak uzatmış olacak.

İLGİLİ HABER Uluslar Ligi`ne Süper Lig damgası! Sörloth ve Omar parladı, Norveç fark attı